Как госпожа Косенко из Энгельса "кидает" людей накануне выборов в Государственную думу

Некрасивая история. Позорная история. А быть, может, в Энгельсе так принято, тут такие порядки установил глава Энгельсского района Стрельников: «кидать» и обманывать исполнителей работ и не платить им за выполненную работу?

Речь идет о школе МОУ «Основная общеобразовательная православная школа № 2 имени благоверного князя Дмитрия Донского». Это - заказчик работ. Такое имя порочит заказчик, не выплачивая деньги людям за работу!

Вот акт № 5 от 26 апреля 2021 года. Наименование работ, услуг : «Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта здания согласно договору № 383 к от 21. 10. 2020 г». Сумма- 1 137 285, 00.

В акте указано: «Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет». Подпись исполнителя - Директор ООО «Техпроминвест» Лабинцев И.Л., подпись заказчика- директор МОУ «ООШ № 2» Дингес Н.А.

Договор между заказчиком и исполнителем был подписан 21 октября 2020 года.

В договоре указано, что заказчик обязан «оплатить надлежаще оказанный Исполнителем результат Услуг в размере, порядке и сроки, установленные данным Договором».

Договор есть, акт о выполнении работ есть. Денег - нет.

Что происходит? Всему помеха предстоящие выборы 19 сентября и все деньги уходят на них из бюджета района?

На сайт Комитета по образованию, на имя руководителя Косенко Р.И. было направлено письмо от имени директора «Техпроминвеста»:

«Уважаемая Раиса Ивановна! 26 апреля директором Вашей подведомственной организации – Основной общеобразовательной православной школы № 2 был подписан акт № 5 от 26 апреля 2021 г. о выполнении работ по проектно-сметной документации капитального ремонта здания школы. 19 июля Вам передан акт сверки о задолженности с Вашей стороны в 1 137 285 руб. До настоящего времени деньги нашей организации не перчислены. Все разумные сроки уже прошли. По телефону дозвониться Вам нет никакой возможности.

Наша организация ООО «Техпроминвест» несет существенные убытки из-за отсутствия платежа. Просьба срочно погасить задолженность».

В ответ- гробовая тишина. Точнее- предвыборная. Раисе Ивановне Косенко не до оплаты долга. Выборы, дело куда серьезнее!

Некрасиво, однако, так обманывать заказчика и «кидать» его так бесцеремонно, да еще и трубку телефона не брать.

28 июля директор Лабинцев был на приеме у Косенко. Чиновница ответила, что мол, депутаты должны денег выделить, и это случиться…не раньше сентября. Ну, вы поняли: выборы выборы, депутаты…

Но Косенко обещала, типа, посодействовать и поговорить с Артемьевой Юлией Ивановной, заместителем по экономике. Странно, она еще работает? Мы думали, что подружку Тепина выгнали.

Все, конечно это хорошо: обещают посодействовать, помочь. Но договор не с депутатами был, и тем более, договор был не с Артемьевой.

Если так и дальше пойдет, если деньги не будут выплачены немедленно, то полагаем, приличные организации ни с Косенко Р.И. ни с главой администрации Энгельского района и Комитетом образования иметь не будут.

И еще вопрос: «А где же наш уважаемый кандидат в депутаты Александр Стрелюхин? Он ведь так любит инспектировать школы, ходит, смотреть, все ели там в порядке. Обещает помогать, поддерживать. А тут- людей беспардонно «кидают» на ровном месте. Посодействуйте, уважаемый Александр Михайлович, вразумите Стрельникова и Косенко!»

Что же значит вся эта некрасивая история? Обещания только на публику и перед выборами?

Или, на самом деле все деньги пошли на выбору, а школе ничего не осталось?

Редакция направляет запрос на имя прокурора Саратовской области С.В. Филипенко.