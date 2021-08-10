На СЭПО ждут уголовного дела по деятельности Резника и по факту развала предприятия

Пока расследование уголовного дела в отношении Резника- старшего продолжается, появляются первые признаки того, что ситуация на СЭПО будет перемещаться из плоскости «криминальных схем» в плоскость законную и справедливую. На днях восстановлен на работе один из лучших сотрудников СЭПО- Баринов В.Е. Решение Ленинского районного суда- в его пользу.

Ленинский районный суд под председательством судьи Плетневой О.А. , рассмотрев гражданское дело по иску Баринова В.Е. к ООО «СЭПО - ЗЭМ» о восстановлении на работе, взыскании оплаты за время вынужденного прогула, компенсацию морального вреда, вынес решение 6 августа 2021 года:

«Признать незаконным приказ № К-109 от 1 марта 2021 года о прекращении (расторжении) трудового договора с работником ( увольнении) Баринова Виталия Евгеньевича с должности заместителя директора по качеству ( отдел № 410) ООО «СЭПО-ЗЭМ». Восстановить Баринова Виталлия Евгеньевича в должности заместителя директора по качеству…. Решение в указанной части подлежит немедленному исполнению. Взыскать с ООО «СЭПО- ЗЭМ» в пользу Баринова Виталия Евгеньевича оплату за время вынужденного прогула с 2 марта 202 1года по 6 августа 2021 года ( включительно) в размере 721913 рублей 43 копейки и компенсацию морального вреда в размере 10000 рублей».

Баринов В.Е. был уволен за принципиальную позицию, которой он придерживался на предприятии, объявив, по сути, войну криминальным схемам Резника. Об этих «схемах» подробно сообщалось на сайте газеты «Саратовский репортер», начиная с мая 2021 года (всего опубликовано 10 статей и с ними можно ознакомиться на сайте газеты, набрав в поисковике «Резник»).

Новый директор Темиров, как мы полагаем, уже серьезно подумывает, как бы ему из всей этой криминальной ситуации для него, выйти сухим из воды и «срулить», пока еще не поздно. Но, полагаем, что дело уже слишком далеко зашло: Темиров, так или иначе, уже активно участвует в «криминальных схемах» Резника- старшего, и вполне может стать его «подельником» по уголовному делу.

Темиров, как только занял должность директора, принял сторону Резника- старшего, назначив его Президентом «СЭПО» и объявив войну «неугодным»: тем, кто категорически возражал проводимым махинациям на заводе и воевал против "криминальных схем".

Под «раздачу» попал и один из сыновей Резника - Александр Резник, которого Темиров уволил. Вот уже до чего дело дошло! Даже самые близкие люди не принимают того, что вытворяет на предприятии Резник- старший, превращая завод в частную лавочку из оборонного предприятия!

Полагаем, развязка близка: в расследовании уголовного дела появляются все новые и новые факты, указывающие на махинации с признаками мошенничества. Благо, расследование уголовного дела на контроле в Москве, в самых высоких кабинетах Генеральной прокуратуры и Следственного комитета ( Продолжение темы следует)