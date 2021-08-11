Поддержит ли Романов Алимову?

ПОДДЕРЖИТ ЛИ РОМАНОВ АЛИМОВУ?

Прошедшие в этом году митинги коммунистов в городе Марксе говорят о многом. После них саратовские СМИ писали, что глава Марксовского района Дмитрий Романов вернул город Маркс в «красный пояс». Что такое «красный пояс», думается, сведущим людям не стоит объяснять. Это город, где преобладает коммунистическая идеология и власти способствуют всем инициативам нынешних коммунистов. Ведь не случайно по всей стране всякие митинги, собрания, встречи коммунистов отменили, а вот в Марксе разрешили. И не один, а целых три. Да ещё одну встречу и приём в юные пионеры коммунисткой, депутатом Государственной думы Ольгой Алимовой. Тут даже согласования не было. И это тоже о многом говорит.

Некоторые говорят, что Романов «загнал» коммунистов митинговать на мусорный полигон. Это правда, но не вся. Напомним, что коммунисты действительно провели митинг в каких – то десятках метров от мусорного полигона, где пыль, грязь, вонь. Но у Романова есть так называемая «отмазка». И она заключается в том, что Распоряжение – разрешение на митинг давал не Романов, а его заместитель по вопросам ЖКХ и строительства Вячеслав Шевела. Тут Романов как бы и ни при чём. Может, думаем, даже сказать, что не в курсе был, что коммунисты решили провести какой – то митинг. Был занят, например, уезжал к губернатору Радаеву, вот и дал задание разобраться с этим вопросом своему заместителю, а тот вон что натворил! Хотя, если честно, у Вячеслава Шевелы нет официальных полномочий разрешать или запрещать митинги, определять место их проведения. Это входит в полномочия главы района, или человека, замещающего его на этой должности.

А второй митинг, как известно, прошёл у кафе «Узбечка», прямо на проезжей части дороги, в грязи, в пыли. И тут у Романова есть «отмазка». Не он подписывал Распоряжение – разрешение на проведение митинга коммунистами у кафе со странным названием. Это распоряжение подписал заместитель Романова по социальной сфере Виталий Емельянов. А Емельянов, думаем, и не такое может натворить, ему только доверь! Мы – то хорошо знаем, что за команда у Романова, и которой, полагаем, нельзя доверить ни одно серьезное дело. Кстати, у Емельянова тоже нет полномочий для разрешения митингов и шествий или запрете их.

Мы уже писали о том, как относится к ветеранам глава Романов. Думаем, что крайне неуважительно, невоспитанно. Это как так можно, подойти к пожилому человеку и разговаривать с ним на «Ты»? Нас так не учили в школе. Мы, люди пожилого возраста, даже между собой, особенно с женщинами, стараемся говорить так, чтобы не обидеть человека, независимо от того, какой он статус занимал раньше, или занимает все ещё теперь. Но выходит так, что если ты глава района, то можешь «тыкать» человеку, который тебе в отцы годится? Таких надо всегда и вовремя ставить на место, что мы и стараемся делать время от времени.

Но вот с Ольгой Николаевной у него был совсем другой разговор. Она тоже из того поколения, с которыми Романов, по нашим наблюдениям, привык говорить на «ты». Через два года депутату – коммунистке исполнится ровно 70 лет. То есть, она, возможно, старше его матери. И с ней он разговаривал только на «Вы», когда Ольга Николаевна приехала в Маркс, и принимала детишек в пионеры в мае нынешнего года. Лично проводил коммунистку на площадь, где состоялось торжество, почти довел до памятника Ленину, на прощание долго тряс «пролетарскую» руку Алимовой.

Вот что об этом пишет «придворный фотограф». «Депутат Госдумы ( это про Алимову), как тот пионер, показал пример во всем. Во – первых, она, как и полагается по этикету, начала свой визит со встречи с руководителем района. …по фотографиям в соцсетях видно, общение их было приятным….Выражение лиц дружеские…» И дальше с восторгом о великолепных традициях коммунистов с их посвящением ребят в пионеры, об их желании служить Родине, помогать старшим, защищать младших, быть примером в учебе, труде и спорте. Наверное, писавший эти строки, представлял себе, что именно таким в детстве был и Романов. Для Романова это были примерно 88-89 годы прошлого века, а принимать в пионеры перестали осенью 1991 года. Есть все – таки, думаю, в Романове что – то коммунистическое!

А потом, напомню, состоялось известное родительское собрание по поводу информации о сокращении воспитателей. Оно проходило в Центре дополнительного образования. Человек 40- 50 собралось. Приехали депутаты – коммунисты, Государственной думы Ольга Алимова и Саратовской областной думы Александр Анидалов. Наверное, не многие отметили, что на это мероприятие опять не прибыл глава района Дмитрий Романов. Сознательно или нет, не знаем. Но в этот раз надо было оппонировать коммунистке, от чего сознательно, наверное ушел Романов, и это было опять поручено заму по социалке Виталию Емельянову. А он это так сделал, столько наговорил, что потом пользователи социальных сетей, комментируя это событие, чуть ли не плевались. Но Романов – то в стороне! И на него у коммунистов нет причины обижаться. Он просто не пришёл на встречу. И в спор не вступал, а значит, и взятки – гладки, как гласит старая русская пословица.

И Ольга Николаевна Алимова пошла опять в Госдуму по одномандатному округу, куда входит и Марксовский район. Ведь не просто так Ольга Николаевна пошла кандидатом в депутаты в тот округ, где «единороссами» выдвинут один из сильнейших хозяйственников и политиков Александр Стрелюхин. Александр Михайлович, насколько много лет я его знаю, – это созидатель, причём, неутомимый созидатель, человек слова и дела. Это сильнейший кандидат в депутаты Государственной думы, наверное, по праву занимающий второе место по влиятельности после спикера Государственной думы Вячеслава Володина. И с ним соперничать никто не сможет.

Тем не менее, Ольга Алимова пошла по этому округу, не побоялась авторитета Александра Стрелюхина. Почему это она сделала? Понадеялась только на свой авторитет, который тоже солидный, да и в политике Ольга Николаевна четверть века, накоплен огромный опыт. Но соперник – то Стрелюхин и это надо понимать!

У нас есть версия, что Ольга Николаевна как – то договорилась с Дмитрием Николаевичем. По крайней мере, глава района никаких негативных действий против Ольги Николаевны не предпринимал, и, надеемся, не будет предпринимать.

Тут, надо думать, что Романов пытается «убить» сразу же двух зайцев. Хорошо будет, если в Думу попадёт Александр Стрелюхин. Району тогда помощь будет гарантирована. А если попадёт Ольга Алимова польза будет вдвойне. Почему? Да вот почему.

Ольга Алимова, как депутат Государственной думы очень сильная личность и может многое сделать для района. Поменьше Стрелюхина, но все же…А Стрелюхин, работая в Саратове в Правительстве, живя в Энгельсе и так будет помогать району и лично Романову, как слабому звену, по нашему мнению, в команде Радаева. Александр Стрелюхин ведь и до того, как решил идти в депутаты Государственной думы, многое сделал, да и делает сейчас для Марксовского района.

Впрочем, это наши версии. Скоро Ольга Алимова часто будет посещать район, как кандидат в депутаты Государственной думы, проводить встречи с избирателями. Вот тогда всё и будет ясно, поддержит ли Романов Алимову. Есть большая вероятность, что поддержит. Убить двух зайцев редко кому удавалось.

Салимжан ГАЙСИН