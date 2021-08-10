ВОЛЬСК : ПЫЛЬ В ГЛАЗА

Проблема загрязнения окружающей среды в Вольском районе существует десятки лет: со времени основания здесь цементного производства. И вот, очередное сообщение жителя Вольска в социальных сетях преподнесли, как сенсацию, хотя ничего особенно в том, что рассказал человек- нет, и это обычная ситуация. Например, автомобили в городе не моют обычной водой, а используют специальный водяной раствор с содой, чтобы смыть цементную пыль с поверхности машины. Вот, что сообщили СМИ со ссылкой на сообщение в соцсетях:

«Жители поселка Клены Вольского района напуганы странным белым порошком, который просыпался с неба в понедельник, 9 августа. Странные порошковидные осадки белого цвета осели на асфальте, на листьях деревьев, на автомобилях и на крышах домов. По словам жителей, вещество похоже на известь. Ранее они обращались в различные органы, но проверки показали, что проблем нет. Вольчане опасаются, что подобные "осадки" могут сказаться на здоровье, а также на состоянии одежды".

До выборов остается почти месяц, и самое время вспомнить об этой проблеме, что и делает публично в своем telegram канале «Пара слов» Николай Панков, как будто бы ничего о ней никогда не слышал :

"Точнее по составу могут высказаться только специалисты. Обращусь в Минприроды области, природоохранную прокуратуру".

Обращаться в Минприроды и в Роспотребнадзор - пустые хлопоты, уважаемый Николай Васильевич! Даже- Вам. Напишут, что все нормально и воздух чистый. Так уже было, скажем, в 2013 году, когда специалисты Роспотребнадзора обследовали по запросу «Саратовского репортера» «окружающую среду» в Вольске.

Поэтому, подобная «забота» Панкова о жителях, это обычный и вполне нормальный предвыборный ход в рамках его избирательной кампании. Проблема требует более глобального и комплексного решения, чем просто письма и запросы в Минприроды.

Две огромные проблемы в Вольске всегда были и остаются: загрязнение окружающей среды цементным заводом и отсутствие очистных сооружений. О них вспоминают накануне разного уровня выборах, как будто бы проблемы возникли только вчера. Популизм, да и только: Вольск годами живет с этими проблемами.

Если бы тот же Панков и его помощники внимательно читали СМИ, и в частности, наш «Саратовский репортер», то еще в 2013 году подключились бы к решению этой проблемы. Но этого не произошло: редакция в полном одиночестве воевала с прокуратурой, Минприроды и Роспотребнадзором. Публикаций на эту тему было очень много.

Так, в статье «Холсим (Рус)»: загрязнение в «пределах допустимых концентраций»? от 5 декабря 2014 года газета сообщала:

«Конечно, если бы эксперты «Росприроднадзора» дали бы объективную картину той экологической обстановки, которая существует вокруг «Холсим Рус», то нет никаких сомнений, что завод был бы тут же закрыт. Как скажем, в любой цивилизованной стране".

По запросу редакции областной общественно-политической газеты «Саратовский репортер» ровно двадцать дней эксперты из Саратова, обследовали территорию Вольска, и территорию вокруг завода «Холсим (Рус)».Каковы же были результаты их исследований? С этими результатами мы тогда, восемь лет назад, смогли ознакомиться, получив письмо на имя главного редактора газеты «Саратовский репортер» Сергея Михайлова от А.Е. Андрющенко руководителя Росприроднадзора по Саратовской области. Второй экземпляр этого письма им был отправлен на имя прокурора Вольской межрайонной прокуратуры Ю.Д. Гладких:

«Управлением Росприроднадзора по Саратовской области рассмотрено Ваше обращение о несоблюдении природоохранного законодательства ОАО «Вольскцемент», поступившее из Вольской межрайонной прокуратуры. В период с 05.09.2013 по 25.09.2013 Управлением проведена внеплановая выездная проверка ОАО «Вольскцемент» с привлечением представителей экспертной организации - филиала «ЦЛАТИ по Саратовской области» ФГУ «ЦЛАТИ по ПФО» для отбора проб атмосферного воздуха на стационарных источниках выбросов загрязняющих веществ указанной организации. Анализ результатов отобранных проб атмосферного воздуха и промышленных выбросов ОАО «Вольскцемент» не показал превышений норм предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ».

Вольская прокуратура тоже сообщила редакции, что воздух в Вольске чистый:

«В ходе проверки ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Вольском районе» были произведены замеры атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне ОАО «Вольскцемент», на определение содержания цементной пыли, азота диоксида, оксида углерода.В соответствии с экспертным заключением по протоколу лабораторных исследований атмосферного воздуха № 22 от 20. 05 2013 г. содержание цементной пыли, азота диоксида, углерода оксида в атмосферном воздухе соответствуют требованиям ГН 2.1.6. 138-03 «Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

Да, прокуратура Вольска дышит другим воздухом!!! Между тем, Вольск как задыхался, так и задыхается: родители детей не выпускают на улицу гулять, потому что дышать НЕЧЕМ! Пыль попадает в глаза, забивается нос. Стекла домов сквозь пыль почти не видно и они сливаются со стенами. Во дворе дома на сугробе снега лежит слой цемента, хочешь - бери хоть лопатой. По версии прокуратуры, ничего этого нет.

И вот теперь, за решение проблемы берется Панков. Пыль в глаза, да и только. Сказал Панков публично про эту проблему, сел в машину с кондиционером, и укатил дальше «инспектировать» районы Заволжья. Там тоже много нерешенных проблем.

И снова будут обещания их решить. И так будет до 19 сентября, до дня голосования. Обычная избирательная кампания. Ничего нового: поговорят, пообещают и забудут. А люди останутся жить со своими проблемами до следующих выборов в Государственную Думу.