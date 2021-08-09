Вербин продемонстрировал бессилие и безразличие: УК "Платон" продолжает залезать в карманы собственников

Эта встреча с начальником государственной жилищной инспекции Саратовской области (ГЖИ) С.Ю.Вербиным чем-то напоминала недавнюю встречу с генеральным директором АО «Ситимантик» М.В.Андреевым с общественным советом Марксовского района. Она тоже проходила по инициативе депутата районного совета Игоря Деревянко. Тогда попытались серьезно поговорить о проблемах с вывозом мусора в городе, оплате за оказанные услуги. Некоторые вопросы удалось решить, но большинство из них остались. Сейчас город утопает в мусоре, социальные сети забиты сообщениями о грязных площадках и мусоре в дворовых территорий, вони в городе. И за этим, кстати, должна следить жилищная инспекция и принимать незамедлительные меры, наказывать нерадивых.

Но на этот раз, главным вопросом была ситуация, сложившаяся вокруг управляющее компании «Платон» и семи десятков домов, которые обслуживает эта горе – компания. Встреча проходила под эгидой комитета по ЖКХ районного собрания депутатов, который опять же возглавляет депутат Игорь Деревянко. Во встрече также приняли участие ряд районных депутатов, а также депутаты городского Совета А.Емелин, И.Горовой, Н.Баринов. В зале было много старших домов, просто рядовых жителей домов, которые обслуживает «Платон», сотрудники администрации, в том числе и глава района Д.Романов.

Сказать, что «Платон» плохо обслуживает дома, это, значит, вообще ничего не сказать. УК вообще ничего не делает на протяжении нескольких месяцев, но платежки регулярно выставляет. Еще 8 апреля руководство УК компании было заслушано на комитете по ЖКХ райсобрания, но прошло четыре месяца, но ничего не сделано. Жильцы многих домов хотят на законных основаниях уйти от услуг «Платона», но не могут этого сделать. Депутат И.Деревянко собрал пухлую папку обращений во все инстанции, но помощи жители многоквартирных домов ни от кого не получили. Деревянко рассказывает Вербину, как подделываются подписи в протоколах и целые документы, но правоохранительные органы отказывают в возбуждении уголовного дела и тоже ничего не делают.

И люди не знают, что делать. Ничего путного не сказал и не посоветовал С.Вербин. Он много рассказывал о жилищном законодательстве, о том, что ни одно письмо не остается без внимания, и даются исчерпывающие ответы, но эти ответы почему – то до людей не доходят. Кстати, и глава района Д.Романов вскакивал своего места и хотел допытаться у Вербина, что сегодня делать людям. Опять Вербин даже главе района ничего толком не ответил.

Выступили несколько старших домов. Они говорили об ужасном состоянии домов, о затопленных подвалах, о бездействии УК и многое другое. Казалось, что Вербин их не слышит, а все рассказывал опять о законодательстве. Ему даже сказали, что есть подозрения на коррупционную составляющую, на что Сергей Юрьевич легко ответил, что уже было две проверки и «ничего не нашли». Из зала крикнули: «Плохо искали!»

«Мы что, рабы?», вопрошала одна из выступающих и пригрозила, что скоро поднимется весь город.

«Что делать людям сейчас? Ведь скоро отопительный сезон» - спросила председатель Общественного Совета района Александра Комарова. И тоже вразумительного ответа не получила.

Почти два часа длился такой разговор. Но люди так и не поняли, как им избавиться от «Платона» и перейти в другую компанию. А «Платон» все еще собирает платежи и, как говорится, «в ус не дует!»

После совещания люди долго не расходились. Некоторые из них вновь атаковали С.Вербина, другие делились между собой проблемами. Они были едины в том, что ГЖИ проявляет бессилие при своей же халатности. А что делать дальше, так люди и не поняли?

Тупик какой – то!

Но все же на встрече было принято решение отправить на имя губернатора обращение с серьезными претензиями к Государственной жилищной инспекции.

Салимжан Гайсин