Драка на проспекте Кирова: "Слишком много вопросов".

Что же все-таки, на самом деле произошло в ту злополучную ночь с 23 на 24 июля , когда возникла драка на проспекте Кирова в Саратове? По версии МВД, четверо полицейских подверглись избиению, попытавшись разнять драку. Силовики были пьяны и сами напали на молодых людей, утверждает защита. Кто же прав?

Прокуратура России и прокуратура Саратовской области должны провести проверку в связи с арестом пяти подравшихся в Саратове выходцев из Чечни, заявил член Общественной палаты России и представитель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при главе Чечни Мансур Солтаев: "Я уверен, что в данном факте нарушены права несовершеннолетних. Эту ситуацию я беру под свой личный контроль", подчеркнул Солтаев.

«Саратовский репортер» не мог не поинтересоваться и мнением такого авторитетного, уважаемого человека, как Турпал Азиев, долгое время успешно и эффективно работавшего представителем Главы Чеченской республики в Саратовской области.

Вот как он комментирует эту ситуацию:

«Поскольку я не обладаю всей информацией, буду комментировать то, что говорится в СМИ, в том числе пересказ слов адвоката и официальной версии правоохранителей.

Очевидно, что ситуация сложная. В ней нужно разбираться. Я сталкивался с ситуациями, когда виновниками порицаемого поведения были наши земляки. Но конкретно в данном случае я бы не стал впадать в предубеждение – слишком много вопросов, безответность которых не позволяет мне давать однозначную оценку.

Во-первых, нужно сразу обозначить, что ст. 318 имеет место, когда преступление совершается в связи с исполнением полицейским своих должностных обязанностей. То есть, если произошла драка между двумя людьми, а потом оказалось, что один из них полицейский – это не основание для применения ст. 318.

Во-вторых, если эти полицейские, по официальной версии, выполняли какие-то задачи, то стоит помнить, что сотрудники полиции в служебное время обязаны носить установленную для них форму одежды, за исключением лиц, которым разрешено в служебное время ношение гражданской одежды. Это я сейчас практически цитирую Приказ МВД РФ.

В-третьих, даже если допустить, что разрешение на ношение гражданской формы у этих полицейских было, почему же то, что они полицейские, выяснилось после драки? В любом случае полицейские обязаны были предъявить удостоверение. Ведь должность – это не естественное, природное свойство, как цвет глаз, волос или кожи, «полицейским в штатском» может оказаться любой человек.

Надеюсь, на эти и другие вопросы будут даны ответы. Я не занимаю однозначно ни чью сторону, но пока что складывается впечатление, что в этом инциденте нет признаков состава преступления по данной статье.

В добросовестность наших правоохранителей, хотелось бы верить. Потому, остаётся ожидать итоги этой тяжбы Со своей стороны я готов выступить поручителем за арестованных молодых людей, если им заменят меру пресечения».