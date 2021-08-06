Уволенному по "собственному желанию" главе Матвееву вручили цветы и дали два ежемесячных оклада

Как единороссы в Вольске провожали проштрафившегося главу Вольского района Матвеева?

О некоторых подробностях, как провожали в отставку «по собственному желанию» главу Вольского муниципального района, нам рассказали журналисты издания «ПроВольск». Это было и смешно и грустно: лизоблюдство и цинизм в одном флаконе.

Проводить оскандалившегося главу приехал в Вольск министр территориальных образований Сергей Зюзин. Словно бы раньше он ничего не слышал о плохой работе Матвеева.

Спикер местного парламента Ольга Кирсанова объявила, что чиновник имеет право на «золотой парашют», составляющий два ежемесячных оклада. Виталий Геннадьевич против дополнительных выплат не возражал. Все, так называемые «народные избранники» дружно проголосовали «за». Это около 300 тысяч рублей. Заслужил?

Руководитель Колояра Александр Никулин захотел докопаться до причин отставки вольского главы. Сначала он что-то выкрикивал с места, но его перебивала Кирсанова.

- Заявление поступило не от простого депутата, а от главы! Мы имеем право знать, почему? – пояснил свою позицию Никулин.

- Уважаемые коллеги, заявление подано мной добровольно, - взял слово Матвеев. - Это мое собственное желание. Прошу его удовлетворить. Наверное, так будет…, - немного замешкался Виталий Геннадьевич, но, поскрипев мозгами, нашел формулировку. - Так надо! – объявил он.

Виталий Геннадьевич долго благодарил депутатов, а они – его. Партсекретарь, которая на самом деле должна контролировать исполнительную власть, заявила, что ей с Матвеевым «работать было комфортно». Местный спикер вручила бывшему главе цветы.