БЮСТ КОСМОНАВТУ ГЕРМАНУ ТИТОВУ УСТАНОВЯТ В КРАСНОМ КУТЕ

Завтра, 7 августа, на этом месте в Красном Куте будет установлен бюст второго космонавта планеты Германа Титова.

Космонавт приземлился под Красным Кутом в Саратовской области 60 лет назад, почти через четыре месяца после первого полета в космос Юрия Гагарина.

По результатам опроса проведенного в социальных сетях администрацией Краснокутского района жители назвали территорию Привокзальной площади местом установки бюста космонавту Герману Титову. Автор скульптуры- Мария Галина, ученица известного саратовского скульптора Александра Садовского.

Сегодня заканчиваются подготовительные работы, а завтра бюст космонавту Герману Титову будет торжественно открыт.

Шестого августа, 1961 года космический корабль «Восток-2» стартовал с космодрома Байконур. Космонавт Герман Титов стал первым человеком, совершившим длительный космический полет: он провел в космосе 25 часов 18 минут.

Впервые космонавт спал в невесомости, и было доказано: человек может и жить, и работать в условиях космоса. На орбите космонавт дважды управлял кораблем вручную, выполнял его ориентацию и стабилизацию. С помощью репортерской кинокамеры «Конвас» Герман Титов провел первую киносъемку Земли из космоса.