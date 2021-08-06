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БЮСТ КОСМОНАВТУ ГЕРМАНУ ТИТОВУ УСТАНОВЯТ В КРАСНОМ КУТЕ

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Завтра, 7 августа,   на этом месте в Красном Куте  будет установлен бюст второго космонавта планеты Германа Титова.

Космонавт приземлился под Красным Кутом в Саратовской области 60 лет назад,  почти  через четыре месяца после первого полета  в космос    Юрия Гагарина.

По результатам опроса проведенного в социальных сетях администрацией  Краснокутского района жители назвали территорию Привокзальной площади местом установки бюста космонавту  Герману Титову. Автор скульптуры-  Мария Галина, ученица известного саратовского скульптора Александра Садовского.

Сегодня заканчиваются подготовительные работы, а завтра бюст космонавту Герману Титову будет торжественно открыт.

Шестого августа,  1961 года   космический  корабль «Восток-2» стартовал с  космодрома Байконур. Космонавт Герман Титов стал первым человеком, совершившим длительный космический полет: он провел в космосе 25 часов 18 минут.

Впервые космонавт спал в невесомости,  и  было доказано: человек может и жить, и работать в условиях космоса. На орбите космонавт дважды управлял кораблем вручную, выполнял его ориентацию и стабилизацию. С помощью репортерской кинокамеры «Конвас» Герман Титов провел первую киносъемку Земли из космоса.