Саратов: ни аэро, ни авто...

Информация о материале
Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

 Саратов давно нуждается в  современном автовокзале.   Тот, что сегодня есть,  скорее,   напоминает автостанцию советских времен.  Тесно и автобусам и пассажирам. Абсолютно неудобная логистика:   из-за какого переулка выезжают и отъезжают автобусы.  В самом вокзале и возле него нагромождение доисторического вида киосков, каких-то «забегаловок» и магазинчиков…Кругом бомжи, алкаши.

Городу давно уже нужен новый автовокзал : современный, с удобной , внятной логистикой. Строить новый?  Но денег муниципалитету  на фонтаны едва хватает.

А между тем, решение проблемы есть,  и   оно  прямо перед глазами: это здание бывшего  аэропорта. Здесь сегодня тишина.  Здание  простаивает, не принося никакую пользу людям. Разве это разумно?

Более удачного места для автовокзала   трудно найти в Саратове.   Прекрасное здание самого аэровокзала: просторное, с большим подвальным помещением,  где есть туалеты,  подсобные помещения. В самом здании: большой зал для пассажиров,  просторное фойе, административная секция, билетные кассы.

 Перед самим  зданием  бывшего теперь аэровокзала  достаточно места, чтобы здесь обустроить парковку  автобусов и  посадочные пункты.   Кроме самого здания аэровокзала, которое сегодня, после закрытия старого аэропорта пустует,   есть еще и   здание vip- зала, гостиница, бывшее помещение  пункта таможенного  досмотра.  Есть пункт автозаправки, есть  другие подсобные помещения.  А логистика- лучше не придумаешь:   выезд в сторону Вольского тракта, выезд в строну  Энгельса,  Усть- Курдюма.  Все это,  позволяет создать здесь автовокзал международного  назначения.

Но… Все это сегодня застыло без движения,  и называется сухо и казенно:  «имущественный комплекс».

Собственник  всех этих зданий известен,  это олигарх  Евстафьев, который вместе со своими фирмами не вылезает из судов.   Собственник «бьется» за  клочки  земли под зданиями, желая их оформить в собственность.   Это, если совсем коротко.

Суды длятся не первый год и конца  не видно, чем закончится череда судебных тяжб.  Время идет,  здания «имущественного комплекса»  со временем,  будут  приходить постепенно в негодность.

Разве это государственный подход?   Разве нет  более рационального и выгодного решения проблемы для всех: для собственника, для муниципалитета, для областной власти?

Можно было  бы всем заинтересованным сторонам сесть за стол переговоров и обсудить детали и условия: что хочет  получить собственник,  что мог бы предложить собственнику муниципалитет и областная власть. Но пока наблюдаются некие  амбиции с той, и с другой стороны,  словно бы   стороны находятся не на своей земле, а на территории вражеского государства и ведут между собой   войну не на  жизнь, а на смерть.

А ведь вопрос   очень простой:  уступить в чем-то друг другу, поступиться некими амбициями и    выработать некие  взаимовыгодные решения.

И  возможно,    такое  решение, которое устроит всех появится? И собственника, и   власть. А  город  и его жители получит прекрасный автовокзал.

Но пока, увы, есть  то, что есть:  ни аэро, ни- авто…

 Может быть,    администрация города Саратова первая начнет искать  какие-то варианты  решения этой проблемы? Сделает первый шаг?

  Согласитесь, что строить новый автовокзал в разы дороже, чем  организовать его здесь, на месте бывшего аэровокзала, где присутствует уже  вся готовая инфраструктура.