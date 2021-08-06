Саратов: ни аэро, ни авто...

Саратов давно нуждается в современном автовокзале. Тот, что сегодня есть, скорее, напоминает автостанцию советских времен. Тесно и автобусам и пассажирам. Абсолютно неудобная логистика: из-за какого переулка выезжают и отъезжают автобусы. В самом вокзале и возле него нагромождение доисторического вида киосков, каких-то «забегаловок» и магазинчиков…Кругом бомжи, алкаши.

Городу давно уже нужен новый автовокзал : современный, с удобной , внятной логистикой. Строить новый? Но денег муниципалитету на фонтаны едва хватает.

А между тем, решение проблемы есть, и оно прямо перед глазами: это здание бывшего аэропорта. Здесь сегодня тишина. Здание простаивает, не принося никакую пользу людям. Разве это разумно?

Более удачного места для автовокзала трудно найти в Саратове. Прекрасное здание самого аэровокзала: просторное, с большим подвальным помещением, где есть туалеты, подсобные помещения. В самом здании: большой зал для пассажиров, просторное фойе, административная секция, билетные кассы.

Перед самим зданием бывшего теперь аэровокзала достаточно места, чтобы здесь обустроить парковку автобусов и посадочные пункты. Кроме самого здания аэровокзала, которое сегодня, после закрытия старого аэропорта пустует, есть еще и здание vip- зала, гостиница, бывшее помещение пункта таможенного досмотра. Есть пункт автозаправки, есть другие подсобные помещения. А логистика- лучше не придумаешь: выезд в сторону Вольского тракта, выезд в строну Энгельса, Усть- Курдюма. Все это, позволяет создать здесь автовокзал международного назначения.

Но… Все это сегодня застыло без движения, и называется сухо и казенно: «имущественный комплекс».

Собственник всех этих зданий известен, это олигарх Евстафьев, который вместе со своими фирмами не вылезает из судов. Собственник «бьется» за клочки земли под зданиями, желая их оформить в собственность. Это, если совсем коротко.

Суды длятся не первый год и конца не видно, чем закончится череда судебных тяжб. Время идет, здания «имущественного комплекса» со временем, будут приходить постепенно в негодность.

Разве это государственный подход? Разве нет более рационального и выгодного решения проблемы для всех: для собственника, для муниципалитета, для областной власти?

Можно было бы всем заинтересованным сторонам сесть за стол переговоров и обсудить детали и условия: что хочет получить собственник, что мог бы предложить собственнику муниципалитет и областная власть. Но пока наблюдаются некие амбиции с той, и с другой стороны, словно бы стороны находятся не на своей земле, а на территории вражеского государства и ведут между собой войну не на жизнь, а на смерть.

А ведь вопрос очень простой: уступить в чем-то друг другу, поступиться некими амбициями и выработать некие взаимовыгодные решения.

И возможно, такое решение, которое устроит всех появится? И собственника, и власть. А город и его жители получит прекрасный автовокзал.

Но пока, увы, есть то, что есть: ни аэро, ни- авто…

Может быть, администрация города Саратова первая начнет искать какие-то варианты решения этой проблемы? Сделает первый шаг?

Согласитесь, что строить новый автовокзал в разы дороже, чем организовать его здесь, на месте бывшего аэровокзала, где присутствует уже вся готовая инфраструктура.