Татаринов вместо Матвеева?

Некоторую ясность в связи с отставкой главы Вольского района Виталия Матвеева вносит издание «ПроВольск». По информации издания, чиновник дорабатывает последний день 5 августа, а 6 августа депутаты рассмотрят вопрос об его увольнении.

Предполагается, что обязанности главы временно будет исполнять его первый зам Роман Галицкий. В качестве нового места работы Матвеева называют МКУ «Вольсктеплоэнерго», созданное взамен обанкроченного ООО. Разумеется, директором. Факт, что недавно из организации ушел прежний руководитель Борис Оноприенко, теперь не кажется совпадением. Наиболее вероятным претендентом на звание хозяина земли вольской называют бывшего теперь главу Шихан Андрея Татаринова, написавшего 5 августа заявление о досрочном сложении своих полномочий.

Сам Татаринов не стал подтверждать эти слухи изданию «ПроВольск» и заверил журналистов, что намерен продолжать работать в своем городском округе, где еще предстоит много работы.

Другой вариант как строит предположения «ПроВольск» -это областной депутат Владимир Агафонов, недавно назначенный директором «Облкоммунэнерго». Многие считают, что переезд функционера из Саратова с поста заместителя техдиректора Ростелекома связан с тем, что его готовят на роль высшего должностного лица.

Разговоры о том, что Матвеев сложит полномочия, появились давно и активизировались после критики уважаемого федерального политика, случайно увидевшего состояние дорог и ситуацию с мусором. Все предполагали, что Виталия Геннадьевича попросят написать заявление после выборов в парламент 19 сентября.

«Сколько живу, такого не видел, чтобы главу увольняли за месяц до выборов, - считают знатоки местного бомонда. – Обычно дают спокойно доработать до нужной даты, гарантировав какое-нибудь теплое местечко после голосования. Потом либо дают ему обещанную должность, либо находят повод для возбуждения уголовного дела, чтобы не дергался. Похоже, с Виталием Геннадьевичем все серьезно, раз он так резко уходит с должности».