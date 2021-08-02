Депутат Ашихмин считает, что Панков должен быть снят с выборов за незаконную агитацию

Вольский депутат озвучил причины, позволяющие снять Панкова с выборов

На заседании депутатов 29 июля представитель горсовета Вольска Сергей Ашихмин обратил внимание на то, как вольские чиновники вляпались в свою же собственную «Единую Россию». Администрация отчитывалась о дорожной деятельности и записала освоение бюджета в заслуги кандидата от правящей партии Николая Панкова. На собрании в докладе дословно прозвучало:

«В 2021 году по инициативе депутата Государственной думы, Николая Васильевича Панкова будут обустроены 22 пешеходные дорожки, на общую сумму 64 516 129 руб. руб».

«Здесь присутствует как раз представитель прокуратуры, и я хочу задать вопрос: насколько законны такие заявления? – поинтересовался Ашихмин. – Я их рассматриваю как агитацию предвыборную. Насколько законна такая предвыборная агитация? И второй вопрос: не является ли это подкупом избирателей? Если является, то кандидат должен сниматься с выборов».

Помощник прокурора Юлия Губанова пояснила, что в данный момент не может озвучить ответ и предложила обратиться письменно «в рабочем порядке».

Напомним, что разбрасываться народными миллионами и миллиардами – любимое занятие кандидатов от «Единой России» перед выборами, тем более, что бюджеты всех уровней и так находятся под их контролем. Партократы преподносят свою деятельность как божью милость, хотя работать на благо избирателей – их обязанность с ежемесячной зарплатой в 470 тысяч рублей.

В то же время сильные оппозиционные кандидаты вылетают из предвыборной гонки, благодаря законам, придуманным тем же Панковым и его братьями по разуму. Единомышленников Алексея Навального объявили экстремистами и иностранными агентами, экс-кандидату в президенты коммунисту Павлу Грудинину также запретили выдвигаться в парламент, в данный момент стоит вопрос о снятии с выборов его однопартийца из Саратова Николая Бондаренко. Об этом пишет издание «Про Вольск».

А где же голос оппозиции, почему она молчит?