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Кто собирается "погреть руки" в Петровском районе на проекте "Великий шелковый путь"?

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Что сегодня происходит  с этим проектом? В официальных СМИ ничего не слышно, но в Саратовской области его реализацию ждут особенно с нетерпением, а  с особым нетерпением, ждут этого те, кто  успел «подсуетиться» и взять в собственность  земельные участки в нужных местах: как раз там, где пройдет автотрасса.

Автотрасса международного стандарта, получившая название «Великий шелковый путь», должна соединить Европу с Западным Китаем через территорию России и Казахстана. Новый проект  должен быть реализован к 2023 году. Общая протяженность трассы составит более 8,4 тысяч километров. Договор о сотрудничестве по этому проекту был подписан главами РФ и Китая  в мае 2015 года. Пекин готов вложить в общее дело более 40 млрд долларов: российская госкомпания «Автодор» и Банк развития Китая в 2015 голу  сентября подписали меморандум.

Протяженность трассы по территории Саратовской области должна составить 540 километров, дорога пройдет через 15 муниципальных районов. В районе села Орловское Марксовского района специально для автострады построят новый мост через Волгу длиной 4 км. Земли под подходы к мосту  активно выкупались инвесторами. Вдоль дороги запланирована вся необходимая инфраструктура АЗС, кемпинги, стоянки. Стоимость работ в Саратовской области оценивается в 1,5 млрд евро.

Еще  в 2018 году, в ходе встречи с председателем Государственной Думы, Вячеславом Володиным  один особо вдумчивый и озабоченный этим проектом депутат из Петровского района, спросил, когда   трасса «Шелковый путь» пройдет по Петровскому району? «Это будет четырёхполосная магистраль. Район ваш очень выгодно расположен, здесь будет пересечение дороги Шанхай-Гамбург и Саратов-Пенза»- ответил тогда  Володин.

Да, район на самом деле,  «выгодно» расположен.   И особенно для тех, кто скупил земельные участки как раз на пути пролегания автотрассы. Понимаете, о чем идет речь?

Как сообщало  агентство деловых новостей «Бизнес Вектор», еще несколько лет назад  велись  переговоры с фермерами Балаковского и Перелюбского районов о продаже участков под строительство новой трассы.

Что происходит сегодня?  Пандемия внесла свои коррективы.  Сообщений  о строительстве трассы  на территории Саратовской области пока   нет,  но  это не значит,  что особо предприимчивые  люди  не думают о завтрашнем дне и о том, что следует выкупать земли, по которым пройдет   магистраль. 

Кто на этом собирался «погреть» руки, например, в Петровском районе? Каждый по-своему понимает, видимо в  Петровском  районе значение    аббревиатуры ТОСЭР.  К сожалению,  в Петровском районе это пока остается модным словосочетанием, и ничего реального  под собою не имеет: желание   иметь личную выгоду и прибыль, важнее общественного блага. Это и есть, полагаем,  основная причина,  почему  в Петровском районе  не работает ни одного инвестиционного проекта. С ржавым мостом справиться глава Фадеев не может, о каких инвестиционных проектах говорить? А вот, невостребованные земли    раздавать  сегодня налево и направо,  одаривая особо приближенных к себе,  это глава Фадеев делает легко и быстро. Для чего и с какой целью?  Читай ответ в заголовке статьи.