Кто собирается "погреть руки" в Петровском районе на проекте "Великий шелковый путь"?

Что сегодня происходит с этим проектом? В официальных СМИ ничего не слышно, но в Саратовской области его реализацию ждут особенно с нетерпением, а с особым нетерпением, ждут этого те, кто успел «подсуетиться» и взять в собственность земельные участки в нужных местах: как раз там, где пройдет автотрасса.

Автотрасса международного стандарта, получившая название «Великий шелковый путь», должна соединить Европу с Западным Китаем через территорию России и Казахстана. Новый проект должен быть реализован к 2023 году. Общая протяженность трассы составит более 8,4 тысяч километров. Договор о сотрудничестве по этому проекту был подписан главами РФ и Китая в мае 2015 года. Пекин готов вложить в общее дело более 40 млрд долларов: российская госкомпания «Автодор» и Банк развития Китая в 2015 голу сентября подписали меморандум.

Протяженность трассы по территории Саратовской области должна составить 540 километров, дорога пройдет через 15 муниципальных районов. В районе села Орловское Марксовского района специально для автострады построят новый мост через Волгу длиной 4 км. Земли под подходы к мосту активно выкупались инвесторами. Вдоль дороги запланирована вся необходимая инфраструктура АЗС, кемпинги, стоянки. Стоимость работ в Саратовской области оценивается в 1,5 млрд евро.

Еще в 2018 году, в ходе встречи с председателем Государственной Думы, Вячеславом Володиным один особо вдумчивый и озабоченный этим проектом депутат из Петровского района, спросил, когда трасса «Шелковый путь» пройдет по Петровскому району? «Это будет четырёхполосная магистраль. Район ваш очень выгодно расположен, здесь будет пересечение дороги Шанхай-Гамбург и Саратов-Пенза»- ответил тогда Володин.

Да, район на самом деле, «выгодно» расположен. И особенно для тех, кто скупил земельные участки как раз на пути пролегания автотрассы. Понимаете, о чем идет речь?

Как сообщало агентство деловых новостей «Бизнес Вектор», еще несколько лет назад велись переговоры с фермерами Балаковского и Перелюбского районов о продаже участков под строительство новой трассы.

Что происходит сегодня? Пандемия внесла свои коррективы. Сообщений о строительстве трассы на территории Саратовской области пока нет, но это не значит, что особо предприимчивые люди не думают о завтрашнем дне и о том, что следует выкупать земли, по которым пройдет магистраль.

Кто на этом собирался «погреть» руки, например, в Петровском районе? Каждый по-своему понимает, видимо в Петровском районе значение аббревиатуры ТОСЭР. К сожалению, в Петровском районе это пока остается модным словосочетанием, и ничего реального под собою не имеет: желание иметь личную выгоду и прибыль, важнее общественного блага. Это и есть, полагаем, основная причина, почему в Петровском районе не работает ни одного инвестиционного проекта. С ржавым мостом справиться глава Фадеев не может, о каких инвестиционных проектах говорить? А вот, невостребованные земли раздавать сегодня налево и направо, одаривая особо приближенных к себе, это глава Фадеев делает легко и быстро. Для чего и с какой целью? Читай ответ в заголовке статьи.