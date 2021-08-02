"Автогрейд" приехал и...создал проблему сотням дачников

Известное автодорожное предприятие в Саратовской области непрофессиональными действиями своих рабочих создало сотням дачников в Энгельсском районе огромную проблему. Правда, пока эту проблему не видно: жарко. Но вот, когда пойдут обильные дожди, эта проблема даст о себе знать.

Во время паводка, когда начнет таять снег, то есть уже следующей весной, проблема, которую создало предприятие «Автогрейд» увидят все дачники кооперативов «Орбита», «Мечта» и Фрегат». Повторим, это сотни дач.

Что произошло? В начале лета, начиная от села Квасниковки, ООО «Автогрейд» начало производить реконструкцию дороги в сторону Ровного.

Работали день и ночь, и работали быстро. Расширили дорогу с двух сторон, положили новое автодорожное полотно, расширили обочину.

Все прекрасно, люди довольны. Если бы не одна «мелочь», которая, как мы уже сказали, даст о себе знать в паводок в 2022 году, и уже осенью этого года, если начнутся обильные дожди.

Место происшествия: поворот к дачам ( это напротив автобусной остановки) и почти напротив остановочного павильона с туалетом у велодорожки. От остановки «Село Квасниковка»- 4 километра.

Здесь работала автодорожная техника и выравнивала обочину - как раз, на повороте к дачам. И бульдозер, выполняя эти работы… засыпал землею полностью вход и выход в дренажную трубу. Теперь просто нет трубы!

Труба пролегала под дорогой, и через нее уходила во время дождей и паводка вода- к оврагу, и там вода попадала в небольшую речку Мечетка.

Теперь эта труба плотно под землей. Нетрудно представить, какой кошмар ждет сотни дачников весною в паводок и в дожди: вся вода пойдет через дорогу к дачам. До дач придется машинам "плыть". Пешему дачнику вообще- не пройти. Кстати, так уже было, потому что труба эта небольшого диаметра, и вода уходила при большом паводке плохо. Ну, а теперь трубы совсем нет.

Рабочим, которые засыпали трубу, дачники делали замечания, но те отреагировали весьма грубо: « А нам, какое дело до вашей трубы? Наше дело дорогу строить».

Все верно, «Автогрейд» строит дороги. Но ведь строить надо, чтобы от этого вреда не было людям, разве не так?

Жители дачных поселков просят вмешаться прокуратуру...