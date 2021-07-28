Суд решил: "имущество родственников" в доход государства

Оказывается, все возможно. Только надо применить закон, и преступной практике регистрации имущества на родственников будет положен конец. Так случилось на днях с имуществом бывшего депутата Совета Федерации Арашукова- у него изъято имущества в общей сумме на 1 млд и 560 млн рублей. Есть в и Саратовской области один известный депутат с лыжными палками, исполнитель песен про бобров, который пытается убедить общественность, что живет по закону, и что не имеет никакого отношения к многомиллионному имуществу своей тещи : недвижимость, медиа -холдинг, охотничьи угодья в Заволжье. Когда прокуратура доберется и до него?

Бывший член Совета Федерации Арушуков тоже, как и депутат с лыжными палками, рассказывал, что живет честно, и не нарушает закон, и что все имущество в сотни миллионов ему не принадлежит, а им владеют родственники. На днях суд доказал, что это не так и принял решение все « имущество родственников» изъять в доход государства.

Как сообщила на своем сайте Генеральная прокуратура РФ, Басманный районный суд г. Москвы удовлетворил требование Генеральной прокуратуры Российской Федерации об изъятии и обращении в доход государства имущества бывшего члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Рауфа Арашукова и бывшего депутата Народного Собрания Карачаево-Черкесской Республики Рауля Арашукова.

Ранее в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» Генеральная прокуратура Российской Федерации провела проверку соответствия их доходов и расходов.

Установлено, что при совокупном доходе Арашуковых и членов их семей в период с 2004 года по 2019 год 95 млн руб., они приобрели имущество на 1 млрд 560 млн 908 тыс. 793 руб.

Так, в период нахождения на различных должностях в органах государственной власти и местного самоуправления Раулем Арашуковым и Рауфом Арашуковым приобретено 97 объектов недвижимости, в т.ч. квартиры, жилые дома, трехэтажный отель «Адиюх-Пэлас», ресторан, банный комплекс и земельные участки общей стоимостью 1 млрд 423 млн 948 тыс. 402 руб., 22 автотранспортных средства общей стоимостью свыше 83 млн рублей, значительное количество предметов роскоши и убранства, в т.ч. ювелирные изделия, элитные часы и 6 золотых слитков на суму свыше 54 млн руб.

В целях сокрытия факта обладания значительными финансовыми средствами указанное имущество регистрировалось на родственников, личных водителей и охранников. Легальные источники дохода, которые позволили бы Арашуковым приобрести зарегистрированные на них объекты недвижимости и автотранспортные средства, отсутствуют.

Таким образом, результаты проверки выявили явное несоответствие доходов Рауля Арашукова, Рауфа Арашукова и их родственников стоимости имеющегося у них имущества.

С учетом установленных обстоятельств, Генеральная прокуратура Российской Федерации предъявила к Арашуковым гражданский иск об обращении выявленного имущества в доход государства.

Иск был направлен в Верховный Суд Российской Федерации с ходатайством об изменении подсудности, поскольку его объективное рассмотрение по месту регистрации ответчиков было невозможно.

Верховный Суд Российской Федерации постановил рассмотреть исковые требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Басманном районом суде г. Москвы.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры. Общая сумма обращенных в доход Российской Федерации объектов недвижимости, транспортных средств и денег составила 1 млрд 560 млн руб.