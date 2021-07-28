CAUSSADE SEMENCES Group В САРАТОВЕ: ВИДЫ НА УРОЖАЙ САМЫЕ ОПТИМИСТИЧНЫЕ

В Саратове уже не первый год работает региональное представительство этой известной во всем мире французской независимой компании. Возглавил представительство известный в Саратовском регионе и за его пределами Азиев Турпал Хайдарович. Долгое время он был представителем Главы Чеченской республики в Саратовской области. Его потенциал и возможности были оценены по достоинству, и вот теперь он стал представителем в Саратовском регионе такой известной компании.

Компания специализируется на селекции и производстве семян широкой линейки сельскохозяйственных культур.

При этом, осуществляет весь процесс производства семян от селекции гибридов до поставки готовой продукции сельхозпроизводителям. CAUSSADE SEMENCES Group имеет хорошую репутацию на рынках перерабатывающей промышленности и органических продуктов благодаря устойчивости и неприхотливости своей гермоплазмы, то есть, своего генетического материала. Семена компании ценятся в таких специализированных отраслях как производство биогаза и животноводство, обеспечивая их продукцией, адаптированной к климатическим условиям, а также к новым экологическим критериям, применяемым в сельском хозяйстве.

Саратовское представительство компании предлагает производителям «линейку» качественных семян подсолнечника. Эта культура весьма популярна в Саратовской области. Особенно тесные связи представительства компании- в Самойловском районе.

Представитель CAUSSADE SEMENCES Group в Саратовской области Турпал Хайдарович Азиев так об этом рассказывает: «Мы здесь успешно сотрудничаем с ООО «АгроЭлита Семена», руководит которым замечательный человек Павел Анатольевич Паничкин. Я благодарен Судьбе, что встретился с ним, и что сотрудничаю, работаю с таким человеком. Павел Анатольевич очень большой профессионал, он знаток своего дела, знает его досконально и до мелочей».

Да, П.А. Паничкин создал уникальнейшее предприятие! Это одно из базовых хозяйств Самойловского района, известное всей Саратовской области, располагающее современным парком сельскохозяйственной техники и тут работают мастера своего дела.

Новинка прошлогоднего аграрного сезона от компании Caussade Semences вышла на промышленные мощности как раз в Самойловском районе. Технология обработки семян SunPowerCS, которую предлагает компания Caussade Semences (Коссад Семанс), решает все ключевые проблемы при возделывании подсолнечника – улучшает качество сева, раскрывает потенциал растения и умножает отдачу с каждого гектара.

В Саратовской области пробный сев гибридов с обработкой SunPowerCS и полученный урожай убедительно доказали – технология эффективна и прибыльна. Посевы взошли равномерно, без пропусков и задвоений, а период роста подсолнечник прошел без стрессов и болезней.

«Мы работаем по интенсивной технологии и строго ее придерживаемся, независимо от выбранных гибридов. Урожай в нашем хозяйстве всегда стабильно высокий, но даже нас демопосевы по технологии SunPowerCS смогли приятно удивить. Урожайность на опытных участках в прошлом году составила 40-50 ц/га, а масличность семян – 52-54%. В нашей области за короткий срок технология SunPowerCS уже обеспечила себе отличную репутацию. Эти семена – оптимального веса и калибра, обработаны всеми необходимыми для роста и развития компонентами, а развитая корневая система взошедших растений способствует лучшему впитыванию влаги и использованию питательных веществ из почвы. Так что виды на урожай по новой технологии у нас – самые оптимистичные»- рассказал директор хозяйства ООО «АгроЭлита Семена» и дистрибьютор Caussade Semences по Саратовской области Павел Паничкин в интервью российскому журналу «Фермер» .

«Нам хотелось бы надеяться, что у нас с Павлом Анатольевичем Паничкиным впереди еще очень много интересной совместной работы на благо Саратовского региона, что мы будем долго, надежно и плодотворно сотрудничать»- говорит Турпал Хайдарович Азиев.

Когда на земле Саратовской работают такие люди и такие профессионалы, то можно быть спокойными и уверенными: мы будем всегда с хорошим урожаем!