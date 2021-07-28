Панков работает для нас за ...500 тысяч в месяц!

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А вот, наконец,  появилась и  долгожданная предвыборная «макулатура»!  «Провинциальная жизнь» из Пугачева  сообщает читателям главную новость дня : «Панков работает для нас».  И  фото на всю первую полосу : Панков на детской  площадке, держится  обеими руками за гимнастические кольца. Прямо, как  на знаменитой картине художника "Ленин и дети"!

Но  не уточняется в газете,  что «работает»  Панков  с зарплатой депутата Госдумы  почти в 500 тысяч в месяц.   Панков работает!  Согласитесь,  что это  махровый и оголтелый цинизм:  имея без малого 500 тысяч в месяц в кармане,  рассуждать  как  он приложит все силы к  повышению зарплаты,  водителям троллейбусов в Балакове, получающих  зарплату в 20-25 рублей! Одна его зарплата- это  ежемесячный труд  20 водителей!   Но зато,  «Панков работает для нас». Мультфильм известный,    в связи с этим вспоминается: мальчик идет с дудочкой, играет магическую мелодию, а крысы стаей идут за ним на звуки этой мелодии и,  заходя в воду,  все тонут.   Очень похоже на то, что сейчас происходит в Балаковском избирательном округе.  Сеанс массового гипноза : «Работаю для Вас»,  «Работает для нас»!   Альтруист с палками: вышел с утра в поле, и работает для нас, бросив все свои личные дела!

 «Провинциальная жизнь» сообщает о том, что Панков приехал в военный городок  Пугачева посмотреть, как тут установили спортивную площадку. Еще год назад жители жаловались Панкову: тротуару разбиты, дворы разбиты, площадки нет. Что уже странно.   В этом округе Панков не первый год депутат, а проблем везде- выше крыши. Что же делал, как депутат раньше? Где же все предыдущие несколько лет был   депутат Панков, почему только перед очередными выборами приехал в военный городок Пугачева?

И вот, спустя год Панков снова приехал в военный городок. Но уже в качестве кандидата в депутаты. Посмотреть, как она, площадка, стоит,  или нет.  

И вот как об этом сообщает газета в материале «Панков работает для нас»:

«Объект не вызвал восторга у парламентария. Он изъявил желание собственноручно просеять  собственноручно недавно завезенный песок».

Все верно делает Панков!  Надо  устроиться строителем,  и заняться конкретным делом: просеивать песок, укладывать бордюры,  реставрировать Набережную Космонавтов в Саратове, а там,  может быть,  и троллейбусы научиться водить!   Вот тогда это была бы реальная работа!  А пока,  вся его  «работа» это  сплошная  показуха,  и пиар- за государственный счет, причем.

Год    назад приезжал в военный городок, и теперь тут снова побывал,   увидев, что  «объект» не доведен до ума. Но это значит только одно:    Панков,   как законодатель ,не сумел выстроить работающую эффективно вертикаль власти в своем избирательном округе.

И  если нет  спортивной площадки в военном округе, то это недоработка местного  главы. А Панков тут причем?   Хотя, конечно,  отсутствие площадки,  это для Панкова  отличный  повод  попиариться,   и заявить публично, что он приложит все силы к решению этой проблемы. И так каждый год. 

Подобные действия Президент страны давно назвал популизмом,  и призвал чиновников не заниматься им, а  конкретно работать.

Но как видим, у  Панкова свое понимание о «конкретной работе», в  отличие от Президента страны. 