Панков работает для нас за ...500 тысяч в месяц!

А вот, наконец, появилась и долгожданная предвыборная «макулатура»! «Провинциальная жизнь» из Пугачева сообщает читателям главную новость дня : «Панков работает для нас». И фото на всю первую полосу : Панков на детской площадке, держится обеими руками за гимнастические кольца. Прямо, как на знаменитой картине художника "Ленин и дети"!

Но не уточняется в газете, что «работает» Панков с зарплатой депутата Госдумы почти в 500 тысяч в месяц. Панков работает! Согласитесь, что это махровый и оголтелый цинизм: имея без малого 500 тысяч в месяц в кармане, рассуждать как он приложит все силы к повышению зарплаты, водителям троллейбусов в Балакове, получающих зарплату в 20-25 рублей! Одна его зарплата- это ежемесячный труд 20 водителей! Но зато, «Панков работает для нас». Мультфильм известный, в связи с этим вспоминается: мальчик идет с дудочкой, играет магическую мелодию, а крысы стаей идут за ним на звуки этой мелодии и, заходя в воду, все тонут. Очень похоже на то, что сейчас происходит в Балаковском избирательном округе. Сеанс массового гипноза : «Работаю для Вас», «Работает для нас»! Альтруист с палками: вышел с утра в поле, и работает для нас, бросив все свои личные дела!

«Провинциальная жизнь» сообщает о том, что Панков приехал в военный городок Пугачева посмотреть, как тут установили спортивную площадку. Еще год назад жители жаловались Панкову: тротуару разбиты, дворы разбиты, площадки нет. Что уже странно. В этом округе Панков не первый год депутат, а проблем везде- выше крыши. Что же делал, как депутат раньше? Где же все предыдущие несколько лет был депутат Панков, почему только перед очередными выборами приехал в военный городок Пугачева?

И вот, спустя год Панков снова приехал в военный городок. Но уже в качестве кандидата в депутаты. Посмотреть, как она, площадка, стоит, или нет.

И вот как об этом сообщает газета в материале «Панков работает для нас»:

«Объект не вызвал восторга у парламентария. Он изъявил желание собственноручно просеять собственноручно недавно завезенный песок».

Все верно делает Панков! Надо устроиться строителем, и заняться конкретным делом: просеивать песок, укладывать бордюры, реставрировать Набережную Космонавтов в Саратове, а там, может быть, и троллейбусы научиться водить! Вот тогда это была бы реальная работа! А пока, вся его «работа» это сплошная показуха, и пиар- за государственный счет, причем.

Год назад приезжал в военный городок, и теперь тут снова побывал, увидев, что «объект» не доведен до ума. Но это значит только одно: Панков, как законодатель ,не сумел выстроить работающую эффективно вертикаль власти в своем избирательном округе.

И если нет спортивной площадки в военном округе, то это недоработка местного главы. А Панков тут причем? Хотя, конечно, отсутствие площадки, это для Панкова отличный повод попиариться, и заявить публично, что он приложит все силы к решению этой проблемы. И так каждый год.

Подобные действия Президент страны давно назвал популизмом, и призвал чиновников не заниматься им, а конкретно работать.

Но как видим, у Панкова свое понимание о «конкретной работе», в отличие от Президента страны.