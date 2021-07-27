Кому и зачем глава Фадеев отдал 250 гектаров земли?

Недавно глава Петровского района Фадеев был прилюдно был отчитан за провал трех проектов. Там один подрядчик оказался назначен сразу на несколько объектов. Это ремонт тротуаров, реставрация памятника историко-культурного наследия и благоустройства прилегающей территории, а также строительство большого спортивного стадиона. Реализация этих проектов идет из вон рук плохо, и они под реальной угрозой срыва.

А что еще, кроме этих провалов происходит в Петровском районе и что скрывает глава района? Нашей редакции стало известно о фактах реализации невостребованных земель в Петровске.

Кому и зачем глава Петровского района Фадеев «отписал» 250 гектаров невостребованных земель, и как это связано с одним грандиозным проектом, который будет скоро осуществляться на территории района ?

( продолжение темы в следующем номере)