Колодец за...641 тысячу рублей

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Недавно тут поругали сильно главу  Петровского района Фадеева, что не умеет работать и провалил три значимых проекта.  А вот еще пример, как  в Петровском   буквально, «закапывают»  в землю 641 тысячу рублей.

Тут роют за такие деньги…колодец в  селе Оркино.  Но не просто роют, а  делают это, как сказано на сайте Петровского района,   в рамках программы «Благоустройство сельских территорий» и подпрограммы «Создание и развитие инженерной инфраструктуры. Вот как! В рамках «программы» и в рамках «подпрограммы»!

Рытье  колодца, как сообщается,  "осмотрел"  и сам молодой начальник управления сельского хозяйства Иван Трофимов. Так и пишут на сайте: « «Осмотрел ход ремонтных работ общественного колодца в селе Оркино Новозахаркинского муниципального образования по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Осмотрел!

Не загнались  ли,  по сумме  в администрации?  Работы  проводит  некое ООО «Темп». Как сообщается, смета выполняемых ремонтных работ прошла соответствующую оценку в Саратовском региональном центре экспертизы в строительстве, соглашение с министерством сельского хозяйства региона было заключено 20 февраля, а 3 марта сельская администрация объявила электронный аукцион по обустройству общественного колодца в с. Оркино. Сумма проекта 641 тыс. руб. Видите как?  Простое дело- вырыть колодец в селе, но для этого надо было ведь  заключить  целое «соглашение» с министерством!

Для чего? Простой колодец без кучи бумаг и согласований  уже и вырыть никак не судьба?

Сообщается так же: «Сейчас  производится демонтаж наземной части прежней постройки, а также сооружается надземная часть колодца, ведутся сварочные работы по изготовлению внешнего ограждения».

Сколько реально может стоить рытье   колодца? А в Оркино- это даже не рытье нового колодца, а всего навсего- ремонтные работы колодца!    На  Авито есть несколько объявлений: бригады местных умельцев в Петровске  предлагают услуги по рытью колодцев. И роют их  безо всяких «программ» и «подпрограмм».    В среднем-  5 тысяч рублей одно кольцо,  а обычно   для хорошего колодца  нужно  10 колец.  Копают вручную. Плюс  стоимость транспортировки колец до места.  Как ни крути, а 641 тысяча не получается.  Максимум- 100 тысяч, не больше. Повторим, это рытье нового колодца, а не ремонт старого, как в  селе Оркино!

И еще один нюанс, о котором  организаторы рытья колодца может быть,  позабыли? До революции в  Оркино была построена система водоснабжения: вода стекала с горы и  накапливалась в специальных резервуарах, а потом-  она текла по трубам к домам.   По почему-то,   ремонтируют старый колодец.

Вот,  маленький пример, как  через всевозможные «программы» и «подпрограммы» осваивают, и чаще всего- закапывают  деньги.

А может быть,  чиновникам просто не хватает денег? Например, глава Новозахаркинского муниципального образования,  где роют колодец,  Лушникова,  уже несколько лет в Петровске в «Долине нищих» строит особняк,  но никак его  не может достроить…