Колодец за...641 тысячу рублей

Недавно тут поругали сильно главу Петровского района Фадеева, что не умеет работать и провалил три значимых проекта. А вот еще пример, как в Петровском буквально, «закапывают» в землю 641 тысячу рублей.

Тут роют за такие деньги…колодец в селе Оркино. Но не просто роют, а делают это, как сказано на сайте Петровского района, в рамках программы «Благоустройство сельских территорий» и подпрограммы «Создание и развитие инженерной инфраструктуры. Вот как! В рамках «программы» и в рамках «подпрограммы»!

Рытье колодца, как сообщается, "осмотрел" и сам молодой начальник управления сельского хозяйства Иван Трофимов. Так и пишут на сайте: « «Осмотрел ход ремонтных работ общественного колодца в селе Оркино Новозахаркинского муниципального образования по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Осмотрел!

Не загнались ли, по сумме в администрации? Работы проводит некое ООО «Темп». Как сообщается, смета выполняемых ремонтных работ прошла соответствующую оценку в Саратовском региональном центре экспертизы в строительстве, соглашение с министерством сельского хозяйства региона было заключено 20 февраля, а 3 марта сельская администрация объявила электронный аукцион по обустройству общественного колодца в с. Оркино. Сумма проекта 641 тыс. руб. Видите как? Простое дело- вырыть колодец в селе, но для этого надо было ведь заключить целое «соглашение» с министерством!

Для чего? Простой колодец без кучи бумаг и согласований уже и вырыть никак не судьба?

Сообщается так же: «Сейчас производится демонтаж наземной части прежней постройки, а также сооружается надземная часть колодца, ведутся сварочные работы по изготовлению внешнего ограждения».

Сколько реально может стоить рытье колодца? А в Оркино- это даже не рытье нового колодца, а всего навсего- ремонтные работы колодца! На Авито есть несколько объявлений: бригады местных умельцев в Петровске предлагают услуги по рытью колодцев. И роют их безо всяких «программ» и «подпрограмм». В среднем- 5 тысяч рублей одно кольцо, а обычно для хорошего колодца нужно 10 колец. Копают вручную. Плюс стоимость транспортировки колец до места. Как ни крути, а 641 тысяча не получается. Максимум- 100 тысяч, не больше. Повторим, это рытье нового колодца, а не ремонт старого, как в селе Оркино!

И еще один нюанс, о котором организаторы рытья колодца может быть, позабыли? До революции в Оркино была построена система водоснабжения: вода стекала с горы и накапливалась в специальных резервуарах, а потом- она текла по трубам к домам. По почему-то, ремонтируют старый колодец.

Вот, маленький пример, как через всевозможные «программы» и «подпрограммы» осваивают, и чаще всего- закапывают деньги.

А может быть, чиновникам просто не хватает денег? Например, глава Новозахаркинского муниципального образования, где роют колодец, Лушникова, уже несколько лет в Петровске в «Долине нищих» строит особняк, но никак его не может достроить…