Панкову нужны проблемы!

Если проблем нет, то их надо придумать. Выборы - это время обещаний решить все проблемы населения. О них надо говорить, декларировать и обещать обязательно решить. По такой схеме всегда строит свою предвыборную кампанию Панков. А если нет проблемы, значит, ее надо придумать. Проблемы нужны, иначе не будет повода для собственного пиара. Посмотрим на примере улицы Комарова в Балаково, как это происходит, или, говоря на современном сленге, как это «работает». Итак, хронология решение проблемы улицы Комарова, о которой сам же Панков пишет в своем Telegram «Пара слов».

15 апреля 2021 года

«На встречах просил жителей Балаково сообщать о случаях, когда приходят в негодность недавно отремонтированные дороги, тротуары или дворы. Один из примеров, о которых они рассказали – улица Комарова. Она капитально отремонтирована всего полтора года назад. Но уже этой весной снег сошел, можно сказать, вместе с асфальтом».

23 апреля 2021

«С представителями общественных советов посмотрели тротуары на улице Комарова. Здесь расположена школа N6 и городская поликлиника. Уже установлен бордюрный камень и произведена отсыпка щебнем. Главное, обеспечить качество и выдержать сроки».

26 июля 2021 года

"Подрядную организацию, ремонтировавшую дорогу на ул. Комарова в Балаково, обяжут переделать работу в рамках гарантийных обязательств. По этому поводу направлено исковое заявление.

Видите, да? Три месяца «работает» проблема улицы Комарова, и ровно три месяца пиарится на этой проблеме Панков. Не было бы этой улицы с ее проблемой, о чем бы говорил Панков и что бы обещал? Но это еще не все. Отправимся в 2019 год. И тут- снова улица Комарова.

31 июля 2019 года

«Жители Балаково жалуются на некачественный ремонт дороги по улице Комарова. Говорил вчера на Президиуме регионального политсовета «Единой России», повторю и сейчас – формально подходить к подобным вещам недопустимо. По каждому случаю необходимо проводить качественную проверку».

Молодец, Панков, работает, заботится о людях, а значит- начинает свою предвыборную кампанию уже в 2019 году! Если бы не было улицы Комарова, то ее надо было бы придумать! Ну, а вот, посмотрите, с чего все началось и как Панков сам пишет об этом.

1 августа 2019

«Как и обещал, заехал в Балаково на улицу Комарова. Об этом просили балаковские СМИ, говоря о некачественном дорожном ремонте. Пригласил и прокурора, чтобы на месте изучить ситуацию. Пока не ясно по качеству. Явных нарушений технологии не увидел».

Итак, вот Вам классический пример «решения проблемы». Два года существует «проблема улицы Комарова». И ровно два года пиарится на ней Панков: начиная от «жалоб жителей», кончая «иском в суд».

Но ведь, как эффектно, согласитесь! Если не было бы этой проблемы, что бы делал сегодня Панков и что бы обещал своим избирателям?

То же самое, и по другим проблемам. Это и многодетные семьи, и обманутые дольщики, и водоснабжение в населенных пунктах Заволжья…О них Панков говорит годами. И годами- решает. И в этом, видимо, он и видит смысл своей миссии в качестве депутата Государственной думы: говорить, и ничего конкретного не делать.

Предвыборная кампания закончится, проблемы останутся. И так- до следующих выборов! Если решить все проблемы, то что обещать людям на следующих выборах?