Хвост умнее бобра

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 Похоже, с каждым днем рейтинг политической стабильности в Саратовской области будет падать.   Того и гляди, область вернется в «красный пояс» благодаря усилиям бобров, которые единственно что хорошо научились  делать – засовывать свои лапы и хосты  в бюджет и рассовывать   бюджетные деньги и  рассовывать  по своим норам.

Скандал с недавним праймеризом «Единой России! куда сгоняли  работников МУПов вышел   громкий. Понятно, что бобры стали своими хвостами заметать следы.  Ума хватило не обвинить в  провокации  американские спецслужбы. Но видимо, этот «козырь» остался в запасе.  А пока выпустили  на небезызвестного приспособленца и  лизоблюда   Авезниязова : ему дали бумажку с текстом, состряпанной по команде Грибова. Это  подтверждают  сразу несколько источников. Причем, как сообщается, текст комментария  был  согласовал  с Главным Бобром. Всем через свои СМИ они рассказали, что  выход на арену    бюджетников был…провокацией. Правда- не обьяснили,  кто эту провокацию устроил.

Говорят что  Панков находится уже на грани нервного срыва и стал  понимать наконец: с такими помощничками выборы провести  успешно не удастся совсем. От слова- СОВСЕМ. Вся область напряглась и находится в состоянии надвигающих  предвыборных скандалов.

 Говорят что   большой специалист по социалке  Бурмак   скрывается в своем кабинете, дабы  не попасться на глаза начальству.

Пока нет новостей из Энгельса, но они будут еще интереснее, ведь  там  «контролирует процессы»  руководитель местных единороссов Плеханов и  куратор социалки Дзюбан.

«Социалкой» он может быть и официально рукводит, но на деле Энгельс показывал всегда свое особое упрямство, что касается выборов, и тут  не особо покомандуешь социалкой. У них- особенная гордость, похлеще еще,  чем у балаковцев.

 Почему собака виляет хвостом? Потому что собака умнее хвоста. Если бы умнее был хвост, хвост вилял бы собакой. В случае с Саратовской областью- хвост умнее собаки,  то есть- хвост умнее бобра.