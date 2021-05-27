Хвост умнее бобра

Похоже, с каждым днем рейтинг политической стабильности в Саратовской области будет падать. Того и гляди, область вернется в «красный пояс» благодаря усилиям бобров, которые единственно что хорошо научились делать – засовывать свои лапы и хосты в бюджет и рассовывать бюджетные деньги и рассовывать по своим норам.

Скандал с недавним праймеризом «Единой России! куда сгоняли работников МУПов вышел громкий. Понятно, что бобры стали своими хвостами заметать следы. Ума хватило не обвинить в провокации американские спецслужбы. Но видимо, этот «козырь» остался в запасе. А пока выпустили на небезызвестного приспособленца и лизоблюда Авезниязова : ему дали бумажку с текстом, состряпанной по команде Грибова. Это подтверждают сразу несколько источников. Причем, как сообщается, текст комментария был согласовал с Главным Бобром. Всем через свои СМИ они рассказали, что выход на арену бюджетников был…провокацией. Правда- не обьяснили, кто эту провокацию устроил.

Говорят что Панков находится уже на грани нервного срыва и стал понимать наконец: с такими помощничками выборы провести успешно не удастся совсем. От слова- СОВСЕМ. Вся область напряглась и находится в состоянии надвигающих предвыборных скандалов.

Говорят что большой специалист по социалке Бурмак скрывается в своем кабинете, дабы не попасться на глаза начальству.

Пока нет новостей из Энгельса, но они будут еще интереснее, ведь там «контролирует процессы» руководитель местных единороссов Плеханов и куратор социалки Дзюбан.

«Социалкой» он может быть и официально рукводит, но на деле Энгельс показывал всегда свое особое упрямство, что касается выборов, и тут не особо покомандуешь социалкой. У них- особенная гордость, похлеще еще, чем у балаковцев.

Почему собака виляет хвостом? Потому что собака умнее хвоста. Если бы умнее был хвост, хвост вилял бы собакой. В случае с Саратовской областью- хвост умнее собаки, то есть- хвост умнее бобра.