Кто на самом деле руководит сегодня СЭПО?

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Недавно прошло официальное сообщение о смене,  руководства на СЭПО и что новым  руководителем, директором стал   А.В. Темиров.

 Что бы это могло означать?  Ровным счетом ничего,  и  экономическая политика предприятия, которую проводил многие годы  клан семьи  Резников остается  неизменна. Сынок старшего Резника  Алексей официально находится в федеральном розыске по уголовному делу о мошеннических действиях, но  сидит в своем коттедже под Саратовым,  и  он-лайн проводит совещания  с   некоторыми руководителями завода.

А  папа, то есть,  Резник  старший стал  недавно   «президентом общества».Это видно из приказа, который подписал «новый» руководитель»  СЭПО А.В. Темиров 25 мая сего года.Фигуры  на шахматной доске все те же. Для чего  фигуры в таких случаях передвигают?   Все просто: чтобы  сохранить существующие «схемы» работы и «замести»   «криминальные следы».