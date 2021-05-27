Кто на самом деле руководит сегодня СЭПО?

Недавно прошло официальное сообщение о смене, руководства на СЭПО и что новым руководителем, директором стал А.В. Темиров.

Что бы это могло означать? Ровным счетом ничего, и экономическая политика предприятия, которую проводил многие годы клан семьи Резников остается неизменна. Сынок старшего Резника Алексей официально находится в федеральном розыске по уголовному делу о мошеннических действиях, но сидит в своем коттедже под Саратовым, и он-лайн проводит совещания с некоторыми руководителями завода.

А папа, то есть, Резник старший стал недавно «президентом общества».Это видно из приказа, который подписал «новый» руководитель» СЭПО А.В. Темиров 25 мая сего года.Фигуры на шахматной доске все те же. Для чего фигуры в таких случаях передвигают? Все просто: чтобы сохранить существующие «схемы» работы и «замести» «криминальные следы».