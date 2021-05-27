Балаково: сначала суслики. Пока не до бобров

«Грачев начал с сусликов на могилах: балаковский ставленник Панкова погрузился в животный мир и первые отставки»- такое наблюдение сделал интернет портал «Бизнес- Вектор». Грачев, похоже, хороший ученик Панкова: он везде! Все контролирует, во все вникает. Новый глава БМР Сергей Грачев только успевает поворачиваться, выезжая то на мусор посмотреть, то на площадки для выгула собак, то на встречу с жителями почему-то на площадке местного отделения «Единой России». Но пока самая резонансная тема, как отмечает «БВ» - травля сусликов на кладбище.

История с сусликами началась с постов в соцсетях, где жители жаловались на разрытые могилы, полагая, что суровые балаковские собаки хотят ни много ни мало полакомиться мертвыми телами. В своих фантазиях балаковцев не останавливало даже наличие весьма крепких гробов и двухметровая глубина захоронения. Тем не менее, летучий отряд балаковской мэрии отреагировал незамедлительно: на кладбище № 3 сотрудники службы благоустройства отремонтировали поврежденные погребения. Тут же выяснилось, что собаки охотятся не за телами балаковцев, а всего лишь за сусликами — мол, в этом году их небывалое количество. По информации на сайте мэрии, грызунов истребляют дважды в год. Сергей Грачев тут же сделал оргвыводы. Первый: за могилами и их состоянием никто не следит и виноват в этом начальник бюро заказов МБСПУ «Комбинат благоустройства» Владислав Синявин. «Ситуация недопустимая. И, к сожалению, это уже не первый случай. Со своей стороны даю поручение проанализировать ситуацию. Если начальник бюро заказов не справляется с задачами, возможно, стоит ставить вопрос о смене руководителя. Кроме того, поручаю отработать вопрос по отлову бездомных собак», - тут же заявил новый глава. Кстати, бездомные собаки - традиционная тема пиара для выборов любого уровня.

Но пока решили заняться сусликами : предстоит найти подрядчика, готового провести в том числе дератизацию, как пишет издание ProBalakovo, начальная цена контракта — 558 тыс. рублей.

Так что, на бездомных собак, которые гоняются за сусликами, пока денег нет. Остается, видимо, ждать,- отмечает «БВ», когда по примеру Саратова, в город атомщиков прилетит волшебник в голубом вертолете, то есть Вячеслав Володин, и найдет средства на строительство приюта для бездомных собак. А пока, балаковцы об этом только мечтают, можно вспомнить песню про бобров, сделавшую знаменитым на всю Россию патрона Сергея Грачева депутата Госдумы РФ Николая Панкова. Радует, что его ставленник идет по стопам своего креатора в неизбывной любви к животному миру малой родины.