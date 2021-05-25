Фильм режиссера из Вольска победил на кинофестивале

В Туле проходил недавно XIX международный фестиваль военного кино имени Юрия Озерова. На фестивале за шесть дней показали 60 фильмов

В номинации «Лучший дебют», как сообщает портал «Вольск.Ру», победила картина «Ополченочка» Алексея Козлова, который является главным режиссером драматического театра города Вольска Саратовской области. Награду- Золотой меч, ему вручал председатель жюри, Народный артист РСФСР, звезда советского экрана Михаил Ножкин.

«Это очень престижный международный кинофестиваль, он масштабно проходил по всей Тульской области, - рассказал режиссер порталу «Вольск.ру». - Всего было 10 Золотых мечей. Свой надо будет в театре поставить на видном месте. Отбор на фестиваль был большой. Даже если бы я не получил приз, а только вошел в номинацию, - это уже престижно».

«Ополченочку» сняла киностудия «Лугафильм» продюсерского центра «Родина». В основу сценария легла история женского танкового экипажа Луганской народной республики, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе. Бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская исполнила в ленте камео, то есть сыграла саму себя.

«Лугафильм» и Россотрудничество 20 мая подписали договор о передаче прав на некоммерческий показ фильма «Ополченочка», который покажут в 80 странах мира на шести языках».

«То, что случилось сегодня, является важнейшим элементом мягкой силы, которую жители Донбасса демонстрируют всему миру через искусство и кинематограф. Это мощный ответ пропагандистским фильмам, которые сделаны лживой и продажной Украиной», - отметил генеральный продюсер киноленты Роман Разум