Сотрудник УЭБ и ПК получил 8 лет за помощь с доследственной проверкой

В Саратовской области вынесен приговор бывшему оперуполномоченному УЭБиПК ГУ МВД по региону Павлу Куцеву. Он признан виновным в получении должностным лицом взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Согласно материалам дела, в июне 2020 года к Куцеву обратился знакомый. Он рассказал, что вместе с приятелем стал объектом доследственной проверки по факту мошенничества. Мужчина попросил полицейского узнать подробности. С его слов, мероприятия проводил один из отделов полиции Саратова. Куцев согласился помочь и, кроме того, похвастался, что благодаря своей должности сможет обеспечить решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Свои услуги он оценил в 300 тыс. рублей.

Куцев при воздействии путем уговоров и просьб на других должностных лиц содействовал в принятии решения о непривлечении к уголовной ответственности, следует из обвинительного заключения.

Куцева задержали в июле 2020 года, когда он получал требуемую сумму в салоне автомобиля в Саратове. Купюры номиналом 2000 рублей были упакованы в полиэтиленовый пакет. На месте полицейский пояснил сотрудникам УФСБ, что встречался с бывшим сослуживцем.

В ходе следствия Куцев вину не признал. Он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. А его непосредственные руководители были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Октябрьский районный суд Саратова приговорил Куцева к 8 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 900 тыс. рублей и конфискацией взятки, сообщили в СУ СКР по региону.