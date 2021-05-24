В Балашове стали ненавидеть детские площадки. Где Воробьев?

Люди привыкли во всех безобразиях ругать власть, что справедливо. Но помните, как говорили давным-давно? «Государство - это мы». И разве во власти не люди работают? Конечно, там работают люди, хотя, немало по кабинетам и бобров окопалось. Так кого ругать? С кого требовать порядка?

Вот, например, ситуация: сломали качели, сожгли детскую площадку. Кто виноват? Сами люди, или опять власть? На минувшей неделе детская площадка в центре Балашова дважды подверглась нападению вандалов. Сначала они подожгли деревянные домики, а спустя несколько дней сорвали качели.

О происшествии сообщил первый замглавы района Михаил Захаров в своем инстаграм-аккаунте: "Вновь от вандалов пострадало городское общественное пространство. Минувшим вечером или ночью на детской площадке в парке Куйбышева неизвестными были сломаны детские качели. Цепи, удерживающие сидение, были вырваны, как говорится, «с корнем»! В минувшие выходные вандалы сожгли домики, которые простояли не одно десятилетие! Те, кто это сделали, приложили немало стараний", - пишет чиновник. Михаил Захаров пообещал в ближайшее время не только отремонтировать качели, но и обустроить территорию на месте сгоревших домиков.

"Качели мы обязательно восстановим! На месте сгоревших домиков, после благоустройства парка, тоже не оставим пустую территорию. Уже дано поручение сделать, это как можно быстрее". По всем актам вандализма заявления направлены в соответствующие органы. В прошлом году вандалы привлекались к уголовной ответственности.

На наш взгляд, здесь ключевая фраза следующая: «Вновь от вандалов пострадало городское общественное пространство». Если это происходит не первый раз, значит, администрация Балашовсокго района должна была обязательно предотвратить данную ситуацию. Поставить две-три камеры видеонаблюдения в парке - пустяк для администрации и для бюджета. И проблема бы разрешилась: в том числе и для полиции. Но пока в администрации Балашовского района только фиксируют факты вандализма, не работая, как говорится, на опережение, дабы предотвратить возникновение подобных ситуаций.

А где будущий кандидат в депутаты Госдумы Воробьев, почему ослабил свой контроль? Или, ему стало безразлично, что происходит в Балашове и он просто передумал идти на выборы?