Житель Саратова открыл производственный цех ...в Китае

Не перестают удивлять жители нашего города. Некоторые из них не только сопротивляются жизненным обстоятельствам и умеют выживать, но и открывают свой бизнес, да и где? В Китае!

Об очередном таком позитивном примере рассказывает сегодня «Бизнес-Вектор», который знает о саратовском бизнесе почти все.

Как саратовец открыл совместное с Китаем производство каяков и не прогадал? В случае с бизнесом саратовца Антона Мешкова уместна пословица «Не было бы счастье, да несчастье помогло». Шесть лет назад активный и спортивный мужчина получил серьезную травму ноги. Пришлось отложить любимый велосипед, отказаться от пробежек. Но врачи посоветовали обратить внимание на водные сплавы.

В результате новое сильное увлечение Антона Мешкова превратилось в его новое дело жизни. Пятый год он серьезно занимается созданием, производством и продажей пластиковых каяков. Не верится, что полным циклом работ управляет один человек, особенно если учесть, что производство это международное.

«Выяснилось, что в нашей стране сейчас никто не занимается выпуском таких каяков, все они – иностранного производства. Я решил занять пустующую нишу», – поясняет Антон.

Производственный цех саратовец открыл в Китае. Сначала ездил на тематические выставки в Шанхай и выбирал лодки для себя, а друзья просили привезти им тоже. Поняв, что тема перспективная, Антон выяснил тонкости производства китайцами легких лодок, арендовал помещение в городе Нинбо и набрал там персонал для своей компании «КАYAK64». Сегодня саратовец через тысячи километров по скайпу руководит всеми производственными циклами. В его команде пять человек – монтажник, два литейщика, упаковщик, менеджер. Быть бизнесменов международного уровня Мешкову помогает прекрасное знание английского языка. Подробнее можно прочитать в статье «Бизнес Вектора» здесь.