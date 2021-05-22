Саратову нужны "Бобры"!

Снова мы отстаем! Власть опять не дорабатывает в плане развития туристической привлекательности. Саратовская область по праву сегодня считается местом значительной популяции бобров, однако власть региона пока ничего не предприняла для того, чтобы раскрутить этот бренд. В последнее время жители губернии развернули движение в защиту этих хвостатых животных, дабы предотвратить их вымирание, но власть пока не поддерживает инициативу людей. А напрасно- можно упустить время.

И вот, поди ж, ты! Нас опередили соседи- Волгоградская область. Тут открылся комфортабельный отдых для жителей и гостей Волгограда пляж «Бобры» .У нас обещают построить пляж к концу лета и возможно, его назовут тоже пляж «Бобры». А как иначе? Ведь наш саратовский пляж строится, в том числе, и под пристальным наблюдением контролера с палками Николая Панкова. Правда, в последнее время, Николай Васильевич в Балакове пропадает, что видимо, может отразиться на сроках сдачи нашего пляжа.

Но не пора ли, нашему неутомимому контролеру с палками Николаю Панкову съездить к соседям, да и перенять опыт, посмотреть, как там обустроен парк «Бобры»?

Тут очень уютно, и мы побывали на этом пляже на днях. Что сказать? Здорово тут! Пляж «Бобры» предлагает качественно новый уровень отдыха на берегу Волги.

Только представьте: семейный парк-отель категории пять звёзд состоит из двадцати номеров «Стандарт», двух номеров Джуниор Сюит и номера ЛЮКС с повышенным комфортом и дополнительными опциями!!!

В «Бобрах» три улицы, как в песне Юрия Антонова: Абрикосовая, Виноградная и Тенистая. На этих улицах уютно расположены 16 коттеджей срубов на 2- 8 человек. А проживать в них можно круглый год!

В каждом таком коттедже собственная терраса с удобной плетеной мебелью и столиками, оборудованные системами кондиционирования и отопления, подогревом полов, душевыми кабинами с тропическим душем, защищенным Wi-Fi, ЖК-телевизоры с большой диагональю, мини-баром, холодильниками, вещевыми шкафами, сейфами…

Ну и, «халява плиз», как в Турции! В стоимость проживания входит завтрак в формате "шведского стола", пользование бассейном, тренажерным залом, участие в развлекательных программах, кинопоказах в амфитеатре на открытом воздухе.

Вот это «Бобры»! А мы чем хуже? Полагаем, что Саратову стоит немедленно перенять данный формат и обустроить свой пляж «Бобры»!. Если не хватит места на новом пляже, то подобный волгоградскому пляж «Бобры» можно обустроить на Зеленом острове.

Чем не инициатива накануне сентябрьских выборов для того же Стрелюхина, или Панкова? Тем более, что люди одобрят не только саму идею, а в первую очередь, столь понятное каждому жителю губернии название название «Бобры» и проголосуют обеими руками и ногами!