Кто стоит за УК ООО "Стандарт ЖКХ"?

Жителей домов Батавина, д. 13 «а», д.13 «в», и Батавина д. 12 сегодня активно «обрабатывают» представители ООО «Стандарт ЖКХ», и особенную активность проявляет военный пенсионер Н.Е. Адлай и давний друг этой управляющей кампании. И как смеем предположить , этот отставной служака ходит и баламутит жителей совсем не бесплатно. Или, кто-то из жителей трех домов по улице Батавина всерьез считает, что военный пенсионер проживающий далеко от улицы Батавина, совсем в другом доме, на Тархова 41/1 приходит сюда, не корысти ради, а по собственной инициативе, так сказать, по велению сердца - чтобы помочь людям? Военный пенсионер рассказывает жителям этих домов, какая это замечательная УК ООО «Стандарт ЖКХ», как она профессионально работает, и какие низкие цены у этой УК за жилищно-коммунальные услуги! Но не рассказывает военный пенсионер самого главного: кто на самом деле стоит за ООО «Стандарт ЖКХ», и в какие сети прожорливого «коммунального спрута» попадут жители, если они отдадут свои голоса за эту УК!

ООО «Стандарт ЖКХ» - это только маленькая часть большой и разветвленной схемы, созданной небезызвестным в Саратове юристом Никитой Стрижак. Его имя и фамилия не афишируется. Но ряд УК в Саратове, в том числе и ООО «Стандарт ЖКХ», связаны именно с этой фамилией: Стрижак Н.М. Помните, как погибла целая семья? Гибель людей - на совести, в том числе и его, Никиты Стрижака. В апреле 2015 года в квартире дома № 8 по улице Ароновой четыре человека отравились угарным газом: муж, супруга, их дочь и трехлетний внук. Тогда суд вынес приговор директору УК «Гольфстрим» Матвею Смирнову : шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. УК "Гольфстрим" создавал юрист Никита Стрижак, и он считался бенефициаром этой УК, в результате бездействия которой погибли четыре человека.

При этом, самого юриста Стрижака, официально не видно нигде. В основном- директора УК, созданные при его участии- подставные лица. Так легче скрыть свои истинные намерения, а если что пойдет не так, то сразу в сторону, как с гибелью четырех людей!

По такому принципу и создано ООО «Стандарт ЖКХ». В ООО «Стандарт ЖКХ» официально директором числится некто Максаков А.А. Учредитель в этом ООО - госпожа Бесчвертная Г.Ф. Она является еще учредителем в юридической фирме ООО «Отема», а другой учредитель этой фирмы- тот самый Стрижак Н.М., а директором в этой фирме работает Стрижак Оксана Михайловна.

Идем дальше и видим, что Стрижак О. М. является еще генеральным директором другой фирмы почти с таким же названием, как и предыдущая- ООО «Отема -Сар О. О.», а учредитель этой фирмы - Стрижак М.М.

Официально фирмы «Отема» и «Отема – Сар О.О.» зарегистрированы с видом деятельности, как сказано в официальных документах, в «области права и бухгалтерского учета». Как видим, к обслуживанию домов ни «Отема», ни «Отема – Сар О.О. по своему профилю деятельности, не имеет никакого отношения, но зато связи этих фирм тянутся к ООО «Стандарт ЖКХ».

Как говорится, ларчик просто открывался. За УК ООО «Стандарт ЖКХ» стоит на самом деле, не официально назначенный сюда директор Максаков, а юрист Стрижак Н.М.

Что еще известно об «эффективной» и «честной» УК ООО «Стандарт ЖКХ» в «управлении» которой находится всего один дом на Тархова 41/1?

То, что эта УК погрязла в судах и долгах. Возможно, для этого этой компании надо поуправлять домами на Батавина, чтобы собрать деньги и расплатиться долгами? Но причем тут жители домов?

Из официальных источников и по данным картотеки Арбитражного суда Саратовской области известно, что в ООО «Стандарт ЖКХ» сегодня является ответчиком по 10 судебным делам! Сумма общих исковых требований- 2 957 282, 00 рублей. Заметим, эта УК управляет всего одним домом на Тархлова 41/1. Умножайте, как минимум, на три, и сумма долга возрастет до 7-9 миллионов. И это обязательно произойдет, если ООО «Стандарт ЖКХ» получит в управление три дома на Батавина. А по-другому, как мы видим по исковым требованиям, ООО «Стандарт ЖКХ» работать не умеет, да к тому, же в штате этой УК официально числится всего 2 человека!

ООО «Стандарт ЖКХ» имеет сегодня долги за воду, за тепло. Так например, ПАО «Т Плюс» ООО «Стандарт ЖКХ» должно 1. 999 041 рубля. Различные суммы ООО «Стандарт ЖКХ» должно ООО «Концессия водоканал- Саратов»: 204 454 тысячи рублей, 183 178 тысяч рублей, 163. 552 тысячи рублей…

Кроме этих сумм, в отношении ООО «Стандарт ЖКХ» сегодня возбуждено 17 исполнительных производств приставами. Общая сумма долга- 1 миллион рублей.

Есть ли у жителей домов по улице Батавина еще какие-то сомнения: голосовать за эту Управляющую компанию, или нет?