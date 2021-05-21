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Популизм Стрелюхина может дорого обойтись бюджету

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 Чего здесь больше: популизма со стороны   Стрелюхина, ведущего сегодня активную избирательную кампанию в Энгельсском округе,  или, на самом деле,  взвешенного подхода к решению социально-экономических проблем в районе?

Директор ГКУСО «Центр развития Саратовской агломерации»  Александр Стрелюхин, выступил с предложением по развитию троллейбусной сети в Энгельсском районе и  опубликовал на странице в Instagram:

«Я предлагаю продумать возможность создания троллейбусных маршрутов до парка покорителей космоса, части дачных кооперативов. Это даст толчок к развитию сети».

Вспомним, сколько было негативных высказываний жителей по поводу строительства велодорожки к месту приземления Юрия Гагарина.   Претензии жителей  были отчасти обоснованы: эта стройка велась, как раз в самый  разгар пандемии, и поэтому люди негодовали, говоря о необходимости строительства инфекционной больницы, а не велодорожки.

Теперь троллейбус?    Но  провести маршрут троллейбуса,  если считать от центра Энгельса до Парка покорителей космоса  это цена не одной, а десятка велодорожек. 

Цена   восстановления маршрута троллейбуса от Энгельса до Саратова- 50 миллионов. А что будет стоить инициатива Стрелюхина сделать маршрут до Парка покорителей космоса? Даже страшно представить. 

Но, можно утешать себя тем, что  Александр Михайлович, человек не глупый, и  понимает,  что говорит: осуществить такой проект сегодня невозможно. И говорить о таком проекте в рамках избирательной  кампании, вещь вполне  позволительная. Как в известном фильме, «Кин- Дза- Дза»: «Народу нравится!».

Что предложит завтра Александр Михайлович?  Ждем новых инициатив.