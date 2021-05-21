Популизм Стрелюхина может дорого обойтись бюджету

Чего здесь больше: популизма со стороны Стрелюхина, ведущего сегодня активную избирательную кампанию в Энгельсском округе, или, на самом деле, взвешенного подхода к решению социально-экономических проблем в районе?

Директор ГКУСО «Центр развития Саратовской агломерации» Александр Стрелюхин, выступил с предложением по развитию троллейбусной сети в Энгельсском районе и опубликовал на странице в Instagram:

«Я предлагаю продумать возможность создания троллейбусных маршрутов до парка покорителей космоса, части дачных кооперативов. Это даст толчок к развитию сети».

Вспомним, сколько было негативных высказываний жителей по поводу строительства велодорожки к месту приземления Юрия Гагарина. Претензии жителей были отчасти обоснованы: эта стройка велась, как раз в самый разгар пандемии, и поэтому люди негодовали, говоря о необходимости строительства инфекционной больницы, а не велодорожки.

Теперь троллейбус? Но провести маршрут троллейбуса, если считать от центра Энгельса до Парка покорителей космоса это цена не одной, а десятка велодорожек.

Цена восстановления маршрута троллейбуса от Энгельса до Саратова- 50 миллионов. А что будет стоить инициатива Стрелюхина сделать маршрут до Парка покорителей космоса? Даже страшно представить.

Но, можно утешать себя тем, что Александр Михайлович, человек не глупый, и понимает, что говорит: осуществить такой проект сегодня невозможно. И говорить о таком проекте в рамках избирательной кампании, вещь вполне позволительная. Как в известном фильме, «Кин- Дза- Дза»: «Народу нравится!».

Что предложит завтра Александр Михайлович? Ждем новых инициатив.