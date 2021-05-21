Перед выборами в Госдуму решили "забыть" про Воробьева и Плеханова?

Где результаты проверок и расследований по поводу махинаций с землей и квартирами при комплексной застройке Солнечного-2? Писали и сообщали много. А где результаты? Люди хотят знать. Возможно, у людей в синих мундирах времени не хватает. Так, совсем недавно появилось еще одно дело коррупционной направленности: прокуратура Саратовской области выявила, что министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области выдало заключение о соответствии построенного ФОК на улице Чернышевского требованиям проектной документации.

Однако, как проверка показала, застройщиком не в полной мере были выполнены проектные решения, допущены строительные дефекты, а также применены материалы, не предусмотренные проектом. Как результат освоения бюджетных средств- бадминтонный центр и благоустройство вокруг ФОК стали разваливаться сразу после официального открытия.

Бюджету комплекс обошелся почти в 130 миллионов рублей. В эту сумму входят непосредственно строительные работы, закупка оборудования и благоустройство. Возводили ФОК в рамках национального проекта "Демография". Возводить ФОК начали в марте 2020 года. К строительству изначально возникли вопросы. В частности, выяснилось, что региональные власти не согласовали начало работ с муниципалитетом. Поскольку комплекс возводится на городской земле, необходимо, чтобы проект получил одобрение на заседании Градостроительного совета Саратова. Однако этого сделано не было, хотя вопрос лично курировал Антон Корнеев, профильный заместитель мэра Михаила Исаева. Контракт на строительство был подписан с саратовским ООО "СК "Система" (гендиректор Дмитрий Дулепин). Заказчиком является ГКУ СО "Управление капитального строительства".

А Дворец водных видов спорта? Тут тоже смешно и грустно- сплошные недоделки. Строительство этого объекта высмеял даже известный блогер и дизайнер Илья Варламов и вот что написал:

«Еще в феврале в поселке Солнечный-2 Кировского района Саратова помпезно открыли дворец водных видов спорта, который возводили на протяжении 7 лет. Если посмотреть любой репортаж государственных СМИ на эту тему, то может показаться, что в Саратове по меньшей мере олимпийский стадион построили…Возник, конечно, небольшой казус в день открытия – многие обратили внимание, что территория вокруг спортивного объекта не приведена в порядок – открытые люки, покосившиеся лавочки и урны. Но особого резонанса не было. Мол, объект только открылся, на улице еще зима – исправим. Сегодня исполнилось ровно 3 месяца с момента торжественного открытия саратовского дворца водных спорта. Общий масштаб трагедии становится понятен уже на подходе к спортивному объекту. Вот честно, не представляю, как может по прошествии нескольких месяцев после открытия всё выглядеть настолько печально»

Абсолютно такие же нарушения прокуратура выявила при проверке построенного детсада на улице Провиантской и других объектов.

Что получается? Подряды на соцобъекты в основном без конкурса по максимальной цене получают одни и те же застройщики – Дулепин, Воробьев и Плеханов.

Объекты возводятся по явно завышенным сметам и при этом они еще дополнительно увеличиваются и дофинансируются из областного бюджета на десятки миллионов рублей. Стало нормой у этих застройщиков- не только срыв сроков сдачи, но и строительный брак и использование ради экономии несоответствующих проекту стройматериалов. Суммарно получается огромный «навар» для распила. Все довольны и застройщики получают новые госзаказы. Когда все это выявляется в ходе проверок, то минстрой попросту игнорит их результаты, надо полагать, рассчитывая на высокопоставленную крышу. Однако нацпроекты идут уже не первый год и подобные схематозы из единичных стали тотальными.

Уже сформировалась их критическая масса, так как алчность коррупционеров пределов не знает, и первое же ЧП станет поводом для тотальных проверок с участием центрального аппарата Генпрокуратуры и СК с последующим сносом местных крыш.

Но пока идет избирательная кампания, не наблюдается никаких движений в сторону Воробьева ( собрался избираться в Госдуму по Балашовскому округу), ни в сторону Плеханова ( руководитель «Единой России» в Энгельсском районе) не происходит.

Почему? Прокуратура и СК готовятся передавать дела в суд, или пока «притормозили» до сентябрьских выборов свои расследования?

Надеемся на первое. Ведь социальные объекты должны строить профессионалы, порядочные фирмы, а не те, руководство которых только набивает свои карманы бюджетным рублем