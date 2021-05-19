БОГАТЫЙ ЗЯТЬ

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На недавнем брифинге   депутату Государственной  думы  Николаю Панкову был задан вопрос  о миллионных состояниях  его тещи, недвижимости,  охотничьих угодьях, о медиа-холдинге.  Откуда все это у пенсионерки?

Депутат Панков  ответил, что законов он сам  не нарушает, что все  он честно декларирует, а что касается  богатств его тещи, то это надо ее спрашивать: откуда у нее  деньги и все остальное. Ну, вот, как-то так.

Но  быть может, вопрос стоит сформулировать еще конкретнее  и   точнее:   «Как Вы, Николай Васильевич,    политик федерального масштаба  стали  таким богатым зятем, расскажите народу?!».

Если Вы сегодня рассказываете на брифинге журналистам, а значит и всем жителям области  через СМИ, что  лично у Вас ничего нет как у депутата Госдумы,  и Вы гол, как сокол, то каким образом  Вы  стали  богатым и состоятельным зятем?

Благодаря талантам и предприимчивости Вашей тещи пенсионерки?   Не верим: так не бывает. Это только Батурина - жена  мэра Лужкова могла «поднять»  громадный бизнес, но  она  не была пенсионеркой.

 Буквально вчера, общаясь по телефону с  нашими коллегами из «Бизнес Вектора» Ваша теща Клавдия Найденова   и двух слов связать не могла- бросила трубку, когда услышала про охотничьи угодья и  недвижимость. Отчего же так, чего испугалась?  Ведь если  она своими руками создала  охотничьи громадные  угодья, ведет бизнес в медиа-холдинге, владеет недвижимостью в двух регионах страны,    так этим же гордиться надо, рассказывать, делиться опытом!

Тем более, что  под ее именем создан в Алгайском районе  «Фонд охраны природы и сохранения редких животных в полупустынных и солончаковых районах».  А люди ничего не знают об этом Фонде! Как не рассказать о нем, если   перед Фондом поставлена такая благородная задача тещей Панкова: сохранение редких животных в полупустынных и солончаковых районах! Непонятно! Что за тайны от людей? Если все у Вас с тещей честно, открыто и прозрачно: что скрывать? Наоборот, гордиться надо!

Но Вы, Николай Васильевич,  чему свидетельствуют Ваши ответы на брифинге,  ведете  наивную, бесстыдную игру  в честного депутата Госдумы Панкова:  мол,   все у  меня по Закону. И уверены, наверное, что люди Вам верят. Но ведь Вы не можете не понимать, где-то там, в глубине  души, что  это все до поры до времени и до тех пор, пока  обстоятельствами, как Вы стали состоятельным и богатым зятем,  всерьез не займутся правоохранительные органы. А они ведь обязательно займутся! Выборы ведь на носу: в  Государственную думу, как и потребовал Президент страны,  должны попасть честные люди, а не такие изворотливые и трусливые  врунишки, как Вы.

 Ведь очевидно, что все эти богатства  появились у Вашей тещи благодаря  Вашим  «умениям» и «способностям», которые  многократно  умножились, когда Вы получили  мандат депутата Госдумы, а значит, получили  широкие возможности для решения любых вопросов: будь -то выделение земельного участка, будь- то строительство особняка…

Николай Васильевич, дорогой Вы наш слуга народа! Ну, снимите с души тяжкий груз, и  если Вы такой честный и принципиальный,  как о себе рассказываете на брифинге,  если Вы так радеете за народ и хотите, чтобы он лучше жил, расскажите честно людям, как же Вы на самом деле  стали  богатым зятем? А если сами не можете, то попросите Вашу тещу, пусть она соберет пресс-конференцию, да  и расскажет, как в преклонном возрасте стала успешной бизнес - бабушкой!  Это будет интересно услышать нашим избирателям:  мастер-класс о том, как пенсионерка сделала своего зятя  богатым и успешным!

Пускай Ваша теща расскажет, как она,  пенсионерка, ни «бум-бум» в журналистике, стала единственным учредителем известных в Саратове компаний ООО «Вещатель», ООО «Полиграф » и ООО «Креатив-С »? Первой из них принадлежит телеканал «Саратов 24» и одноимённый интернет-портал. Вторая издаёт газету «Провинциальный телеграфъ», а третья поддерживает сайт «Саратовские новости». Именно эти четыре СМИ получили в феврале этого года 44% от 25 млн рублей бюджетных субсидий, разыгранных в нынешнем году между 32 участниками.

Где  учредитель  и владелица  всего этого  Ваша теща   Клавдия Найденова?  Почему журналисты  ни разу не видели ее на планерках? В каком информационном поле она заблудилась?

А что у   Вашей тещи в Смоленской области? Тоже ничего не слышали и не знаете?  Неужели Вы ни разу не были у нее в гостях и не знаете, что в  деревне Степанково она отстроила  огромную усадьбу  с искусственным прудом на краю деревни на площади 2, 3 гектара? Ну,  это же не теща, а клад!

А упомянутый нами  выше Фонд охраны природы и сохранения редких животных в полупустынных и солончаковых районах учредителем,  которого стала Ваша теща?  Вы тоже, ничего не слышали про него?    Хотя, вопрос глупый: если бы  вы слышали, то рассказывали бы  о нем своим избирателям, и гордились своей тещей и Фондом. Рассказали бы и  о том, что Фонд,  арендует угодья в  Финайкиной  балке в  Алгайском районе на площади 38 тысяч га. , и что  у Фонда  есть еще  охотничьи угодья в Новоузенском районе, в  хозяйстве Варфоломеевское  –31,7 тысячи га., рассказывали бы, какая там замечательная охота,  рыбалка!

Так Ваша теща еще не только бизнес-бабушка, но и  заядлый охотник!  Почему бы не рассказать  людям о своей  успешной   теще и о том, что Вы по праву можете считаться  богатым, состоятельным и обеспеченным зятем благодаря трудам  Вашей  тещи?

Вопросов много.    Вы  федеральный политик, Вы  депутат Госдумы не одного созыва.  Не одни штаны протерли  в Госдуме.  Вы пишите Законы голосуете за них.  Вы везде говорите о повышении благосостояния народа. Вы  говорите о повышении рабочим  зарплат. Вы контролируете ремонты школ, детских садов, строительство дорог,  укладку бордюров. Вы активный пользователь социальных сетей и Вы много рассказываете о себе и о своих инициативах в своем ТК « Пара слов».

Но  на фоне всего этого есть огромный  информационный пробел, мы бы сказали,  информационная дырища и  пропасть: люди ничего не знают о том, как  Вы стали богатым  зятем!

Если Вы затрудняетесь ответить на этот вопрос, то в помощь Вам уже идет    новый Закон. Да Вы и сами знаете,  о каком Законе идет речь: Вы ведь присутствовали на заседании в Госдуме, где заслушивался этот закон  и принимали  его.

Речь идет о том, что    Госдума одобрила конфискацию денег у чиновников. Если подробнее, то с чиновников, не сумевших доказать законность своих банковских доходов, будут  теперь взыскивать средства в пользу государства. Соответствующие поправки в действующее законодательство   в первом чтении приняла Госдума.  Вы тоже голосовали за это буквально вчера, помните?

 Изменения, в связи с этими поправками,  планируют внести в законы "О банках и банковской деятельности" и "О противодействии коррупции". Проверять достоверность сведений будут органы прокуратуры. Сейчас законодательство позволяет обращать в пользу государства недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги и доли участия в организациях, если госслужащими  не доказана законность получения соответствующих средств.

Николай Васильевич!  Если сегодня  Вы рассказываете  людям   басни и поете бобриные трели  о том, какой Вы честный,    но при этом Вы  не можете ( не хотите!) рассказать народу о том, как Вы стали богатым зятем, тогда -  отдайте вместе с Вашей любимой тещей  все, что сегодня имеете государству, народу!

 Или, честно  покажите,  сколько Вы заработали в  «бизнес- структуре», о чем Вы также заявили на недавнем брифинге.

Это был бы очень верный и  честный, на наш взгляд, поступок именно в ходе  начавшейся сейчас избирательной  кампании в Госдуму.  Ведь Вы снова хотите в нее попасть?  Зачем  нам, жителям Саратовской области  в Госдуме,   такие врунишки,  как Вы? Расскажите избирателем, как Вы, депутат Госдумы стали богатым зятем! И тогда поверьте, люди Вас начнут уважать и отдадут  голос за честного и принципиального депутата,  отдавшего все свои богатства вместе с тещей в доход государства- то есть, людям!

И  в Финайкиной балке, которая сегодня закрыта для простых людей,  будут охотиться не только Вы и ваши друзья, но и все  кто пожелает!