БОГАТЫЙ ЗЯТЬ

На недавнем брифинге депутату Государственной думы Николаю Панкову был задан вопрос о миллионных состояниях его тещи, недвижимости, охотничьих угодьях, о медиа-холдинге. Откуда все это у пенсионерки?

Депутат Панков ответил, что законов он сам не нарушает, что все он честно декларирует, а что касается богатств его тещи, то это надо ее спрашивать: откуда у нее деньги и все остальное. Ну, вот, как-то так.

Но быть может, вопрос стоит сформулировать еще конкретнее и точнее: «Как Вы, Николай Васильевич, политик федерального масштаба стали таким богатым зятем, расскажите народу?!».

Если Вы сегодня рассказываете на брифинге журналистам, а значит и всем жителям области через СМИ, что лично у Вас ничего нет как у депутата Госдумы, и Вы гол, как сокол, то каким образом Вы стали богатым и состоятельным зятем?

Благодаря талантам и предприимчивости Вашей тещи пенсионерки? Не верим: так не бывает. Это только Батурина - жена мэра Лужкова могла «поднять» громадный бизнес, но она не была пенсионеркой.

Буквально вчера, общаясь по телефону с нашими коллегами из «Бизнес Вектора» Ваша теща Клавдия Найденова и двух слов связать не могла- бросила трубку, когда услышала про охотничьи угодья и недвижимость. Отчего же так, чего испугалась? Ведь если она своими руками создала охотничьи громадные угодья, ведет бизнес в медиа-холдинге, владеет недвижимостью в двух регионах страны, так этим же гордиться надо, рассказывать, делиться опытом!

Тем более, что под ее именем создан в Алгайском районе «Фонд охраны природы и сохранения редких животных в полупустынных и солончаковых районах». А люди ничего не знают об этом Фонде! Как не рассказать о нем, если перед Фондом поставлена такая благородная задача тещей Панкова: сохранение редких животных в полупустынных и солончаковых районах! Непонятно! Что за тайны от людей? Если все у Вас с тещей честно, открыто и прозрачно: что скрывать? Наоборот, гордиться надо!

Но Вы, Николай Васильевич, чему свидетельствуют Ваши ответы на брифинге, ведете наивную, бесстыдную игру в честного депутата Госдумы Панкова: мол, все у меня по Закону. И уверены, наверное, что люди Вам верят. Но ведь Вы не можете не понимать, где-то там, в глубине души, что это все до поры до времени и до тех пор, пока обстоятельствами, как Вы стали состоятельным и богатым зятем, всерьез не займутся правоохранительные органы. А они ведь обязательно займутся! Выборы ведь на носу: в Государственную думу, как и потребовал Президент страны, должны попасть честные люди, а не такие изворотливые и трусливые врунишки, как Вы.

Ведь очевидно, что все эти богатства появились у Вашей тещи благодаря Вашим «умениям» и «способностям», которые многократно умножились, когда Вы получили мандат депутата Госдумы, а значит, получили широкие возможности для решения любых вопросов: будь -то выделение земельного участка, будь- то строительство особняка…

Николай Васильевич, дорогой Вы наш слуга народа! Ну, снимите с души тяжкий груз, и если Вы такой честный и принципиальный, как о себе рассказываете на брифинге, если Вы так радеете за народ и хотите, чтобы он лучше жил, расскажите честно людям, как же Вы на самом деле стали богатым зятем? А если сами не можете, то попросите Вашу тещу, пусть она соберет пресс-конференцию, да и расскажет, как в преклонном возрасте стала успешной бизнес - бабушкой! Это будет интересно услышать нашим избирателям: мастер-класс о том, как пенсионерка сделала своего зятя богатым и успешным!

Пускай Ваша теща расскажет, как она, пенсионерка, ни «бум-бум» в журналистике, стала единственным учредителем известных в Саратове компаний ООО «Вещатель», ООО «Полиграф » и ООО «Креатив-С »? Первой из них принадлежит телеканал «Саратов 24» и одноимённый интернет-портал. Вторая издаёт газету «Провинциальный телеграфъ», а третья поддерживает сайт «Саратовские новости». Именно эти четыре СМИ получили в феврале этого года 44% от 25 млн рублей бюджетных субсидий, разыгранных в нынешнем году между 32 участниками.

Где учредитель и владелица всего этого Ваша теща Клавдия Найденова? Почему журналисты ни разу не видели ее на планерках? В каком информационном поле она заблудилась?

А что у Вашей тещи в Смоленской области? Тоже ничего не слышали и не знаете? Неужели Вы ни разу не были у нее в гостях и не знаете, что в деревне Степанково она отстроила огромную усадьбу с искусственным прудом на краю деревни на площади 2, 3 гектара? Ну, это же не теща, а клад!

А упомянутый нами выше Фонд охраны природы и сохранения редких животных в полупустынных и солончаковых районах учредителем, которого стала Ваша теща? Вы тоже, ничего не слышали про него? Хотя, вопрос глупый: если бы вы слышали, то рассказывали бы о нем своим избирателям, и гордились своей тещей и Фондом. Рассказали бы и о том, что Фонд, арендует угодья в Финайкиной балке в Алгайском районе на площади 38 тысяч га. , и что у Фонда есть еще охотничьи угодья в Новоузенском районе, в хозяйстве Варфоломеевское –31,7 тысячи га., рассказывали бы, какая там замечательная охота, рыбалка!

Так Ваша теща еще не только бизнес-бабушка, но и заядлый охотник! Почему бы не рассказать людям о своей успешной теще и о том, что Вы по праву можете считаться богатым, состоятельным и обеспеченным зятем благодаря трудам Вашей тещи?

Вопросов много. Вы федеральный политик, Вы депутат Госдумы не одного созыва. Не одни штаны протерли в Госдуме. Вы пишите Законы голосуете за них. Вы везде говорите о повышении благосостояния народа. Вы говорите о повышении рабочим зарплат. Вы контролируете ремонты школ, детских садов, строительство дорог, укладку бордюров. Вы активный пользователь социальных сетей и Вы много рассказываете о себе и о своих инициативах в своем ТК « Пара слов».

Но на фоне всего этого есть огромный информационный пробел, мы бы сказали, информационная дырища и пропасть: люди ничего не знают о том, как Вы стали богатым зятем!

Если Вы затрудняетесь ответить на этот вопрос, то в помощь Вам уже идет новый Закон. Да Вы и сами знаете, о каком Законе идет речь: Вы ведь присутствовали на заседании в Госдуме, где заслушивался этот закон и принимали его.

Речь идет о том, что Госдума одобрила конфискацию денег у чиновников. Если подробнее, то с чиновников, не сумевших доказать законность своих банковских доходов, будут теперь взыскивать средства в пользу государства. Соответствующие поправки в действующее законодательство в первом чтении приняла Госдума. Вы тоже голосовали за это буквально вчера, помните?

Изменения, в связи с этими поправками, планируют внести в законы "О банках и банковской деятельности" и "О противодействии коррупции". Проверять достоверность сведений будут органы прокуратуры. Сейчас законодательство позволяет обращать в пользу государства недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги и доли участия в организациях, если госслужащими не доказана законность получения соответствующих средств.

Николай Васильевич! Если сегодня Вы рассказываете людям басни и поете бобриные трели о том, какой Вы честный, но при этом Вы не можете ( не хотите!) рассказать народу о том, как Вы стали богатым зятем, тогда - отдайте вместе с Вашей любимой тещей все, что сегодня имеете государству, народу!

Или, честно покажите, сколько Вы заработали в «бизнес- структуре», о чем Вы также заявили на недавнем брифинге.

Это был бы очень верный и честный, на наш взгляд, поступок именно в ходе начавшейся сейчас избирательной кампании в Госдуму. Ведь Вы снова хотите в нее попасть? Зачем нам, жителям Саратовской области в Госдуме, такие врунишки, как Вы? Расскажите избирателем, как Вы, депутат Госдумы стали богатым зятем! И тогда поверьте, люди Вас начнут уважать и отдадут голос за честного и принципиального депутата, отдавшего все свои богатства вместе с тещей в доход государства- то есть, людям!

И в Финайкиной балке, которая сегодня закрыта для простых людей, будут охотиться не только Вы и ваши друзья, но и все кто пожелает!