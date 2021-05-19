Инвалидам в Октябрьском ущелье не место. Почему?

Возвращаясь к ранее озвученной теме в марте 2021 года, благодаря совместным усилиям все таки, немного изменилась доступная среда в лучшую сторону в новом реабилитационным центре (филиал ОГВВ) в Октябрьском ущелье, который откроется буквально днями, но изменился только подъезд к наружному лифту, смотрите фото: как было и как стало.

И на этом ВСЕ! Зачем затрачены были дополнительные средства на очень дорогостоящее оборудование: лифт на улице, подъемники на лестничных маршах, а их несколько? Так как маломобильные группы населения, в том числе и инвалиды на колясках, данное заведение априори ПРИНИМАТЬ НИКОГДА НЕ СМОЖЕТ. Туалетные комнаты с душевыми не предназначены для этой категории. Дверные проемы меньше современных ГОСТов и СНИПов, т.е менее 1 метра, отсутствуют специальные поручни, краны и т.д.

Необходимо оборудовать хотя бы одно помещение для вышеуказанной категории постояльцев этого заведения. Смотрите проект, как должна в реальности выглядеть туалетная комната для инвалидов.