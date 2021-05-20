Осторожно! Племенник главы Петракова вернулся!

В конце сентября прошлого года в Балашовском доме-интернате для престарелых и инвалидов произошло массовое поражение коронавирусом. Было зарегистрировано 166 случаев. - у 39 сотрудников и 127 жителей дома-интерната. Директор учреждения Дмитрий Краснов был уволен, а СУ СКР начало доследственную проверку.

Прошло менее, чем полгода, и… феврале 2021 года уволенного Краснова вернули на прежнюю должность. То есть, ничего не было: ни халатности с его стороны, ни массового поражения вирусом сотрудников учреждения, и стариков инвалидов! В СМИ не было сообщений - чем закончилось работа СУ СК в отношении Краснова, не было сообщений и по поводу последствий: сколько человек выздоровело из заразившихся, и были ли среди них те ,кто скончался?

Возращение директора на прежнюю должность можно объяснить лишь тем фактом, что Дмитрий Краснов племянник главы Балашовского района Павла Петракова, сын недавно которого недавно был признан виновным в мошенничестве и получил полтора года колонии. Будет не удивительно, если через какое-то время мы увидим и сына Петракова на какой-нибудь должности в администрации района.

Ситуация с короновирусом начинает стабилизироваться, однако очевидно и другое: успокаиваться рано. Возможны новые обострения, вспышки.

Получается что, правительство Саратовской области доверяет снова руководство интернатом человеку, который уже допустил массовое заражение в доверенном ему учреждении?

Если мы правильно понимаем, то те люди, которые принимали участие в новом назначении Краснова, и будут нести ответственность за его действия? Не уверены, что это «новое» назначение устроит прокуратуру Саратовской области и лично прокурора С.В. Филипенко.