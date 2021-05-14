Сталин в Парке покорителей космоса

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 Сегодня и в будние дни в Парке покорителей космоса многолюдно. Экскурсии школьников, просто туристы.   Микроавтобус  от  стоянки для частного автотранспорта,  к месту приземления Юрия Гагарина  ходит в будние дни  не часто: их тут всего два.  Но ничего, и то хорошо, ждать приходится минут двадцать, не больше.

Жизнь Парка  размеренная, неторопливая.   Молодой человек  предлагает на прокат   самокаты:  можно взять и проехать от стоянки автомобилей  три километра   к месту приземления Юрия Гагарина.  Повсюду звучит музыка, песни  о  космосе, о Юрии Гагарине. Торжественно, создается   особое настроение- «космическое».

Несколько рабочих парка ковыряются в земле  неподалеку от памятника Юрию Гагарину и   монтируют систему полива.  Вид она,  имеет, конечно,  очень  прикольный, странный  и даже пугающий: это целая  «паутина» тонких   черных шлангов уложенных  на землю с травой.  Шланги, как тысячи змей, переплетены многочисленными узлами, петлями, извилинами.  Как все это будет работать, и как поливать?

В здании  из стекла и бетона  неподалеку от памятника Юрия Гагарину- кафе,  туалет, место продажи сувениров.   Это здание еще называют  информационным центром. Тут установлен костюм космонавта в углу,    макет самого Парка покорителей космоса.   Продают и сувениры,   и  в этом смысле этот то ли центр , то ли кафе с туалетом,  очень напоминает саратовский железнодорожный вокзал, где  торгуют сувенирами и майками.  Тут сувениры о Саратове,  о космосе.   Магнитики  стоят  в среднем 150 рублей. Кружки 350 рублей.  Прямо скажем, не  дешевые. Есть книги о Саратове.

Можно купить и  футболки по цене 650 рублей.  Хороший доход получает, видимо, от торговли  в помещении Парка федерального значения индивидуальный предприниматель из Энгельса А.А. Боровской! 

Но нет ни одной футболки с изображением космонавта Юрия Гагарина.   Видимо, с фантазией у предпринимателя не очень богато.  На выбор мы увидели    три вида футболок: с изображением Сталина,  с изображением автомобиля «Победа» и  с  коллажем  о том памятном дне, когда в этом месте приземлился  Юрий Гагарин.  Коллаж, прямо скажем, странный: какие–то три непонятные  личности с искаженными лицами едут на  «Газике», а над их головами-  шар со  звездой. Видимо, предполагается, что это едут   люди и видят  в небе спускаемый  аппарат. Страшно.

О Сталине  просто,  без комментариев.  Видимо, индивидуальный   предприниматель А.А. Боровской из Энгельса  попутал:   он не на вокзале,  где еще можно увидеть в продаже майки с изображением «Отца народов» и  «Кровавого диктатора» , а на   месте приземления  Юрия Гагарина, особо почитаемого жителями всей нашей страны.

Хотя, как знать, может быть,  такую футболочку с изображением Сталина прикупит себе губернатор Радаев, когда в очередной раз приедет сюда  делать разнос  по поводу неработающей системы гидрополива. Как раз кстати будет. И фото сделать на месте  приземления Юрия Гагарина с такой надписью: "Губернатор Радаев  в майке с изображением Сталина дает  разнос Бусаргину".