Сталин в Парке покорителей космоса

Сегодня и в будние дни в Парке покорителей космоса многолюдно. Экскурсии школьников, просто туристы. Микроавтобус от стоянки для частного автотранспорта, к месту приземления Юрия Гагарина ходит в будние дни не часто: их тут всего два. Но ничего, и то хорошо, ждать приходится минут двадцать, не больше.

Жизнь Парка размеренная, неторопливая. Молодой человек предлагает на прокат самокаты: можно взять и проехать от стоянки автомобилей три километра к месту приземления Юрия Гагарина. Повсюду звучит музыка, песни о космосе, о Юрии Гагарине. Торжественно, создается особое настроение- «космическое».

Несколько рабочих парка ковыряются в земле неподалеку от памятника Юрию Гагарину и монтируют систему полива. Вид она, имеет, конечно, очень прикольный, странный и даже пугающий: это целая «паутина» тонких черных шлангов уложенных на землю с травой. Шланги, как тысячи змей, переплетены многочисленными узлами, петлями, извилинами. Как все это будет работать, и как поливать?

В здании из стекла и бетона неподалеку от памятника Юрия Гагарину- кафе, туалет, место продажи сувениров. Это здание еще называют информационным центром. Тут установлен костюм космонавта в углу, макет самого Парка покорителей космоса. Продают и сувениры, и в этом смысле этот то ли центр , то ли кафе с туалетом, очень напоминает саратовский железнодорожный вокзал, где торгуют сувенирами и майками. Тут сувениры о Саратове, о космосе. Магнитики стоят в среднем 150 рублей. Кружки 350 рублей. Прямо скажем, не дешевые. Есть книги о Саратове.

Можно купить и футболки по цене 650 рублей. Хороший доход получает, видимо, от торговли в помещении Парка федерального значения индивидуальный предприниматель из Энгельса А.А. Боровской!

Но нет ни одной футболки с изображением космонавта Юрия Гагарина. Видимо, с фантазией у предпринимателя не очень богато. На выбор мы увидели три вида футболок: с изображением Сталина, с изображением автомобиля «Победа» и с коллажем о том памятном дне, когда в этом месте приземлился Юрий Гагарин. Коллаж, прямо скажем, странный: какие–то три непонятные личности с искаженными лицами едут на «Газике», а над их головами- шар со звездой. Видимо, предполагается, что это едут люди и видят в небе спускаемый аппарат. Страшно.

О Сталине просто, без комментариев. Видимо, индивидуальный предприниматель А.А. Боровской из Энгельса попутал: он не на вокзале, где еще можно увидеть в продаже майки с изображением «Отца народов» и «Кровавого диктатора» , а на месте приземления Юрия Гагарина, особо почитаемого жителями всей нашей страны.

Хотя, как знать, может быть, такую футболочку с изображением Сталина прикупит себе губернатор Радаев, когда в очередной раз приедет сюда делать разнос по поводу неработающей системы гидрополива. Как раз кстати будет. И фото сделать на месте приземления Юрия Гагарина с такой надписью: "Губернатор Радаев в майке с изображением Сталина дает разнос Бусаргину".