"А что тут обсуждать? Берете и делаете! Зачем эта показуха?"

"А что тут обсуждать? Берёте и делаете! Зачем эта показуха?" Так написали на странице в Инстаграмме мэра Саратова Исаева. На самом дел, человек прав: чиновники переселились в мир социальных сетей. Там они и «работают», превратив свою работу в рекламу: выехал на объект, съездил и проверил, встретился с жителями. Все это сопровождается фоторепортажами, видео. Задействована целая стая штатных платных писарей, операторов. Вся эта показуха оплачивается не из кармана чиновников, которые рекламируют, как они работают, а из бюджета.

Вот сегодня мэр Саратова Исаев сообщает: «Прямой эфир прогулки с градозащитниками по пр. Кирова». По-человечески написать было нельзя: именно «пр.», а не «проспект». Уже в этом сквозит неуважение к тем, к кому обращается, якобы, сам мэр со страниц своего Инстаграмма. Помните фильм, где герой актера Ильинского говорит: "Тов.! Не ломай кустов!"

И вот что Исаев по итогам своей прогулки сообщает: «Обсудили реконструкцию и восстановление исторических зданий, а также необходимость ликвидации палаточной торговли, которая осуществляется на частной территории у «Детского мира».

«Обсудили!» А делать? После «обсуждения» через год-два? Поэтому и люди пишут и задают вопросы ему в страницу:

«У Макдоналс практически все деревья погибли, может, нет специалистов? Город от пыли задыхается. После кронирования одни обрубки. Может пора заняться озеленение города? Рубят налево и направо, а где озеленение на месте срубленных?»

«Магазин "ШУБЫ" на проспекте, напротив Детского мира. Когда снесут эту торчащую рекламу?»

«Машины по проспекту шныряют. Безобразие!»

«На проспекте очень много деревья засохли из-за соли, которых засыпают на дорогу зимой!»

«Ещё бы на вокзальной площади разобрались ,невозможно подъехать встретить с поезда»

«А можно, Вы прогуляетесь хотя бы с детской коляской по ул.Вавилова хотя бы в промежутке улиц Рахова/Мирный переулок?!!!!! Ни одного съезда с тротуаров через проезжую часть ни с какой стороны улицы. Только с разбегу и "штурвал на себя - взлёт!". ... уж, про передвижения людей на инвалидных колясках я вообще молчу...»

«Вы на Техстекло зайдите около домов прилегающих к дет саду № 164 и разберитесь с бардаком в администрацию месяц написала, а толку нет».

«Обратите внимание на дома ул. Советская д.29 и ул. Советская д.31 дома памятники, а в каком ужасающем состоянии. От чиновников одни отписки, хотя ремонтные работы обещали аж в 2017 году начать!!!».

Да уж, верно еще заметил классик прошлого века: «Страшно далеки они от народа!». Обсуждают, строят планы, снимают сами себя на камеру. Все это выкладывают в социальные сети, в которых запутались и не могут заняться реальной, а не показушной работой.