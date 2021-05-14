"Саратов" о Саратове, его людях и волнах памяти

Вышел сигнальный экземпляр книги к 30-летию газеты «Саратов». Эту книгу написали шесть десятков авторов – те, кто в 90-е годы работал в газете «Саратов», когда она начиналась. Герои-авторы – журналисты, депутаты Саратовского городского Совета того периода, писатели, поэты, художники, актёры, режиссеры, нештатные авторы. Книга объёмная – 508 страниц, с огромной массой (более 430) иллюстраций работ фотокоров Бориса Игудина, Николая Титова, Игоря Чижова, Олега Яксанова, художников Андрея Кузнецова, Михаила Подгорного, других авторов.

Книга – плод усилий массы людей, вновь сложившихся в классный авторский коллектив с первым редактором газеты Борисом Плохотенко, возглавлявшим газету с 16 октября 1990 года (когда в результаге трёхэтапных выборов был избран на сессии городского Совета) по 24 января 1994 года.Назвать бы эту работу "грандиозной", "без преувеличения титанической" – да банально. А ведь спустя столько лет после того, как люди разошлись, разъехались, не всегда расставаясь на добром слове, их надо было разыскать, убедить написать, и не галочки для... Первым материал прислал 31 декабря 2019 года Владимир Горбачёв. Книга должна была выйти к 29 декабря 2020-го. Но последние материалы поступали как раз в те дни и даже позднее, когда казалось, что всё уже свёрстано и надо отправляться в типографию.

И вот вышел первый экземпляр. Запах типографской краски, шелест страниц. Ни с чем не сравнимое чувство! Хотелось поздравить Бориса Плохотенко с окончанием большой работы, уточнить её обстоятельства.

– Что мы сделали? Спрашиваю от первого лица на правах одного из авторов, которому интересно, что сделали другие.

– Как там в анекдоте из середины 80-х? «Дед, когда было лучше: при Брежневе или при Хрущёве?» – «При Хрущёве: девушки моложе были». Последнее время более-менее крупное предприятие, сохранившееся с советских времён, считает обязательным к своей юбилейной дате выпустить книгу. У нас дата не юбилейная – 30 лет. На 25-летие мы сделали номер газеты. Газеты, "которой нет", газеты, которая для одних стала первым шагом в профессию, другим помогла достичь своих профессиональных вершин. Но одно дело – четыре полосы формата А2, жёсткие рамки, и совсем иное – книга. Договорить то, что не успели сказать раньше, вспомнить, осмыслить, переосмыслить.

– То есть вышла книга воспоминаний широкого круга авторов.

– И да, и нет. В коллективных мемуарах есть опасность "растечься мыслию по древу", завести разговор, представляющий интерес для узкого круга заинтересованных. Но процитирую впечатления Наталии Абрашиной, одной из когорты корректоров, взращённых в "Саратове" Юлией Александровной Гордеевой, и корректора книги, впечатления, которыми она поделилась в ФБ: "Книга ни разу не междусобойчик и не только про газету «Саратов». Посмотрите на авторов". Персоны, значимые и в журналистике (не только саратовской, но и отечественной), и в литературе, театральной сфере (вспомним, именно на страницах газеты «Саратов» были премьеры стихов Светланы Кековой, Николая Кононова, опубликован первый "газетный" роман Алексея Слаповского «Кладъ», а сколько рецензий посвящено театру АТХ, не говоря о помощи тогдашнего завотделом культуры газеты Ирины Горелик при выделении городом пристанища для театра). В книге не только воспоминания о работе в газете, но разноплановая картина мнений, суждений, нередко противоположных друг другу, о времени, о профессии, об отношениях в коллективе. Противоположных и потому, что и тридцать лет назад в газете "Саратов" палитра фактов, мнений, позиций была максимально возможной, и потому, что за тридцать лет авторы не только стали старше, но и у кого-то произошла трансформация взглядов, убеждений.

Мы привыкли использовать в отношении газет, радио, ТВ понятие СМИ, не задумываясь о смысле, скрытом в этой аббревиатуре – средство массовой информации. Ведь средств массовой информации гораздо меньше, чем того, что "классик марксизма-ленинизма" назвал органом партийной печати. Для «Саратова» доминантной функцией была информационная. Массовый организатор, агитатор, пропагандист – не про неё. Время, прекрасное время поиска себя в творчестве, в жизни. Мы делали принципиально новое издание. "Свобода, декларируемая изданием, проявлялась не только в политических взглядах, а ещё и в расширении жанровых и языковых границ. Газета «Саратов» стала своеобразной школой новой журналистики и работы со словом". Это я цитирую Ольгу Клюкину. В "Саратове" не было единственно верной точки зрения.

По мнению Тамары Корневой, «сегодняшних студентов отделения журналистики СГУ можно смело посылать в библиотеки изучать подшивки газеты «Саратов» – для осознания реальных возможностей профессии... Здесь вы найдёте и стиль, и свободу мысли, и смелость суждений, и публицистическую глубину, и полемический задор, и эстетские поиски, и выразительность заголовков, и краткость – сестру таланта, и хлёсткость афоризмов».

– В оглавлении три фамилии обведены рамками – Александра Климова, Романа Арбитмана, Станислава Шалункина.

– Печальный момент. За эти годы ушли из этого мира несколько наших коллег, но эти трое – буквально на глазах. Ты посылаешь человеку вёрстку, ждёшь ответа, правки, а её не будет... Но они успели написать. А про трёх, стоявших у основания газеты, Владислава Боровицкого, Анатолия Седова, Зефера Бешарова, а также про Наталию Каган рассказали совместными усилиями.

– Вышел первый сигнальный экземпляр книги. Что дальше? Книга живёт, когда она сначала появляется на полках магазинов, в библиотеках, а в итоге – в руках читателя. Тем более такая – событие, на мой взгляд, и для журналистского сообщества, и для всего нашего города.

– Дальше самое трудное – поиск спонсоров, людей, которым не чужие то время, этот город, носящий имя нашей газеты. Ими могли бы стать наши рекламодатели той поры. Сумма не такая уж и неподъёмная.