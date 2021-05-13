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То ли, чиновники такие честные, то ли, суды такие справедливые?

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Как и  следовало ожидать, прокуратура Саратовской области обжаловала оправдательный приговор, вынесенный в отношении бывших чиновников мэрии Елены Салеевой (бывший председатель КУИ администрации Саратова) и ее подчиненному Андрею Краснову.

Оправдательный приговор был вынесен  судьей Волжского районного суда Вдовиным  в конце  апреля. Чиновники  обвинялись в  получении взятки  17 млн. рублей.

Отметим, что в  этом апреле   был вынесен   еще один  оправдательный приговор:   Октябрьским райсудом  была  оправдана бывший председатель комитета по информатизации области Лариса Кузнецова и ее муж Олег Козлов. 

Оправдательные приговоры в практике судов    крайняя редкость. Но в Саратове они уже становятся устойчивой традицией:  оправдательные приговоры выносятся  в отношении  высокопоставленных чиновников.     Причины? Из возможных только три: объективный  судья,   профессиональный  адвокат,   непрофессионализм  следователя.

Оправдательный приговор Салеевой и Краснову вынес судья Волжского района Вдовин.  Следствие утверждало, что оба чиновника,  работая в комитете по управлению имуществом, получили от застройщиков Галины Черновой и Алексея Абасова взятку в виде денежных средств и иного имущества в общей сумме 17 миллионов рублей. Средства, по данным стороны обвинения, передавались за помощь в изменении разрешенного вида использования земельного участка, его передачу в аренду другим лицам, а также за получение разрешения на строительство.

На подходе дело бывшего министра здравоохранения Мазиной: во Фрунзенском  районном суде Саратова его начнут рассматривать 20 мая. 

Мазина обвиняется  в злоупотреблении должностными полномочиями при  заключении  о государственных контрактов на поставку 18 ультразвуковых аппаратов для медучреждений области. Сумму ущерба по оценке следствия-   53 миллиона рублей.

Снова   оправдательный  приговор?

 