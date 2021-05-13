То ли, чиновники такие честные, то ли, суды такие справедливые?

Как и следовало ожидать, прокуратура Саратовской области обжаловала оправдательный приговор, вынесенный в отношении бывших чиновников мэрии Елены Салеевой (бывший председатель КУИ администрации Саратова) и ее подчиненному Андрею Краснову.

Оправдательный приговор был вынесен судьей Волжского районного суда Вдовиным в конце апреля. Чиновники обвинялись в получении взятки 17 млн. рублей.

Отметим, что в этом апреле был вынесен еще один оправдательный приговор: Октябрьским райсудом была оправдана бывший председатель комитета по информатизации области Лариса Кузнецова и ее муж Олег Козлов.

Оправдательные приговоры в практике судов крайняя редкость. Но в Саратове они уже становятся устойчивой традицией: оправдательные приговоры выносятся в отношении высокопоставленных чиновников. Причины? Из возможных только три: объективный судья, профессиональный адвокат, непрофессионализм следователя.

Оправдательный приговор Салеевой и Краснову вынес судья Волжского района Вдовин. Следствие утверждало, что оба чиновника, работая в комитете по управлению имуществом, получили от застройщиков Галины Черновой и Алексея Абасова взятку в виде денежных средств и иного имущества в общей сумме 17 миллионов рублей. Средства, по данным стороны обвинения, передавались за помощь в изменении разрешенного вида использования земельного участка, его передачу в аренду другим лицам, а также за получение разрешения на строительство.

На подходе дело бывшего министра здравоохранения Мазиной: во Фрунзенском районном суде Саратова его начнут рассматривать 20 мая.

Мазина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении о государственных контрактов на поставку 18 ультразвуковых аппаратов для медучреждений области. Сумму ущерба по оценке следствия- 53 миллиона рублей.

Снова оправдательный приговор?