Стрелюхин уверен: "Решают люди!"

Александр Стрелюхин сообщает, что заработал его личный сайт. Он пишет в Инстаграмме: «Дорогие земляки! Уважаемые избиратели 166-го округа. Моя главная задача – открытый разговор о том, что нам вместе нужно сделать, чтобы решить обозначенные вами проблемы и повысить качество жизни людей».

Люди в комментариях точно подметили: «Главная задача- открытый разговор»... как и у всей «ЕР», только разговоры, а должно быть «главная задача- конкретные действия для решения той, или иной проблемы»!

Стрелюхин сообщает: «Сегодня заработал мой сайт, как участника предварительного голосования. Чем он может быть полезен вам? Сейчас на сайте представлена информация о том, как принять участие в предварительном голосовании посредством электронных систем. На днях мы разместим данные о месторасположении счетных участков, где избиратели смогут проголосовать очно 30 мая. Найти место для голосования в вашем населенном пункте не составит труда. Кроме того, сайт станет ещё одним инструментом обратной связи. Для вас, уважаемые друзья, в оперативном режиме на сайте будет публиковаться самая свежая и актуальная информация». Как все интересно написано! А яйца уже больше ста рублей в магазине! Вот что на самом деле, интересует людей: яйца, хлеб, масло, мясо и зарплата, а не «месторасположение счетных участков».

Не знаем уж, чем руководствовался Александр Стрелюхин, создавая такую весьма спорную штуку как сайт, и в чем-то даже проигрышную с точки зрения избирательных технологий.

Но, Александр Михайлович, видимо, серьезно считает, что сайт «может быть полезен людям» и станет «инструментом обратной связи». Иначе бы, он не пошел на затраты по созданию сайта, по его содержанию. Стрелюхин не производит впечатление наивного человека, тогда, о какой "обратной связи" идет речь?

Он считает, что «решают люди», и именно так назвал свой сайт. При этом, какие это именно «люди», и что они «решают», сам родитель сайта не уточняет. Если он имеет в виду тех людей, чьи фамилии в Саратовской области на слуху, и от имен которых уже в ушах звенит, тогда Стрелюхин однозначно прав : «Решают люди»! Эти люди "решают" все!

Но тогда, причем тут простые люди, простые граждане, и "обратная связь"?