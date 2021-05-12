Стрелюхин уверен: "Решают люди!"

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Александр Стрелюхин сообщает, что заработал его личный сайт.   Он пишет в Инстаграмме:  «Дорогие земляки! Уважаемые избиратели 166-го округа. Моя главная задача – открытый разговор о том, что нам вместе нужно сделать, чтобы решить обозначенные вами проблемы и повысить качество жизни людей».

Люди  в комментариях  точно подметили:  «Главная задача- открытый разговор»... как и у всей «ЕР»,  только разговоры,  а должно быть «главная задача- конкретные действия для решения той,  или иной проблемы»!

Стрелюхин сообщает: «Сегодня заработал мой сайт, как участника предварительного голосования. Чем он может быть полезен вам? Сейчас на сайте представлена информация о том, как принять участие в предварительном голосовании посредством электронных систем. На днях мы разместим данные о месторасположении счетных участков, где избиратели смогут проголосовать очно 30 мая. Найти место для голосования в вашем населенном пункте не составит труда. Кроме того, сайт станет ещё одним инструментом обратной связи. Для вас, уважаемые друзья, в оперативном режиме на сайте будет публиковаться самая свежая и актуальная информация». Как все интересно написано!  А яйца уже больше ста рублей в магазине! Вот что на самом деле, интересует людей: яйца, хлеб,  масло, мясо и  зарплата, а не «месторасположение счетных участков».

 Не знаем уж, чем руководствовался    Александр Стрелюхин, создавая такую  весьма спорную штуку как сайт,  и   в чем-то даже проигрышную   с   точки зрения избирательных технологий.

Но, Александр Михайлович, видимо,  серьезно считает, что сайт «может быть полезен людям» и станет «инструментом обратной связи». Иначе бы, он  не пошел на затраты по созданию сайта, по его содержанию.  Стрелюхин  не производит  впечатление наивного человека, тогда,  о какой "обратной связи" идет речь? 

Он считает, что «решают люди», и именно так  назвал свой сайт. При этом,   какие это  именно «люди»,  и что они  «решают»,  сам  родитель  сайта не уточняет. Если  он имеет в виду тех людей,   чьи фамилии  в Саратовской области на слуху, и от имен которых уже в ушах звенит, тогда Стрелюхин  однозначно прав : «Решают люди»! Эти люди "решают" все!

Но тогда,  причем тут простые люди,  простые  граждане, и "обратная связь"?

 

 