Один в поле не губернатор

Пресс-служба губернатора сообщает, что Радаев посетил Марксовский район и проконтролировал строительства ряда объектов. Хорошее дело, нужное: только бы с Панковым не пересеклись. Тот тоже всюду и все контролирует.

Но вот что обращает на себя внимание в сообщении пресс-службы: губернатор на фотоснимке один. Ни свиты, ни журналистов, ни телекамер, ни традиционной массовки из народа, как у Панкова.

Радаев на снимке один вместе с главою Марксовского района Романовым. Старость, одиночество: все это подступает неизбежно. Радаев один! Что он сможет сделать один? С "командой" не мог , а один- тем более!

Как же обещанные Президенту страны 6 миллионов тонн зерна? С кем губернатор будет "биться" за урожай? С Пивоваровым? Как же обещанная агломерация?

Инсайдеры сообщают ТК «Сойкапересмешнице», что Радаев рекомендует особо приближеным начинать думать о своей судьбе после сентябрьских выборов - рубежа после которого он собирается уйти.

Есть мнение, что сам Радаев в случае ухода не будет обижен. Найдется что-то федеральное и не пыльное для хвалынского колхозника. Ну да, ну да... Все это так. Но для начала, пускай пройдут выборы по сценарию, который они готовят. И кто гарантирует, что в сценарий не будут внесены правки другими "авторами"? Радаев рассчитывает, что у него будет "обеспеченная старость". Уверен, что будет получать «скромную» зарплату какого-нибудь федерального чиновника , будет иметь персональный автомобиль, будет получать санитарно-курортный пансион, будет жить в Москве...

Государство "своих" не бросает и давно стало пансионатом для престарелых чиновников. Вспомним, хотя бы Аяцкова, который после своего губернаторства работал советником Президента в Москве. Что-то там "советовал" за приличную зарплату и за прочие блага. Ну, а мы, граждане своей страны, должны работать, платить налоги, чтобы всю эту армию престарелых бездельников содержать. И это у нас называется хорошими словами: "социальная справедливость".