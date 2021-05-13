Один в поле не губернатор

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 Пресс-служба губернатора сообщает, что Радаев посетил Марксовский район и проконтролировал строительства ряда объектов. Хорошее дело, нужное: только бы с Панковым не пересеклись. Тот тоже всюду  и все контролирует.

Но вот что обращает на себя внимание в сообщении пресс-службы: губернатор на фотоснимке  один.  Ни свиты, ни журналистов, ни телекамер, ни  традиционной массовки  из народа, как у Панкова.

Радаев  на снимке   один вместе с главою Марксовского района Романовым.  Старость, одиночество: все это подступает неизбежно. Радаев один! Что он сможет сделать один? С "командой" не мог , а один- тем более!

Как же обещанные  Президенту страны 6 миллионов тонн зерна? С кем губернатор будет "биться" за урожай? С Пивоваровым? Как же обещанная  агломерация? 

Инсайдеры сообщают ТК «Сойкапересмешнице»,  что Радаев рекомендует особо приближеным начинать думать о своей судьбе после сентябрьских выборов - рубежа после которого он собирается уйти.

Есть мнение, что сам Радаев в случае ухода не будет обижен. Найдется что-то федеральное и не пыльное для хвалынского колхозника.  Ну да, ну да... Все это  так. Но  для начала,  пускай пройдут выборы по сценарию, который они готовят. И  кто гарантирует, что в сценарий не будут внесены правки другими "авторами"? Радаев  рассчитывает, что у него будет "обеспеченная старость". Уверен,  что   будет получать «скромную» зарплату какого-нибудь  федерального чиновника , будет иметь  персональный автомобиль, будет  получать  санитарно-курортный пансион, будет  жить в Москве...

Государство "своих" не бросает и давно стало   пансионатом для  престарелых чиновников.  Вспомним, хотя бы Аяцкова, который после своего губернаторства работал советником Президента в Москве. Что-то там  "советовал" за приличную зарплату и за прочие блага.   Ну,  а мы,  граждане своей  страны,  должны работать, платить налоги, чтобы всю эту армию престарелых бездельников содержать. И это у нас называется  хорошими словами: "социальная справедливость".

  