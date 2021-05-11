Закатали ...в асфальт!

Новые технологии по ремонту дорог осваивают в Вольске, так тщательно курируемом Панковым. Где он? Почему упустил из-под своего контроля деятельность фирмы «Спецстрой»? Эта фирма сегодня лихо реализует контракт на укладку сплошного асфальтового покрытия на сумму 72 975 120,00 ₽. Руководит фирмой Хачик Размикович Симонян.

Дорожники под руководством этого директора, завершили асфальтирование участка в два квартала в центре города, и что сумма затрат на данном отрезке по смете составляет 8 млн. 533 тыс. 690 руб.,80 копеек.

«А вот работы, были выполнены не все»- приходит к выводу журналист интернет издания «Вольские новости». Например, из 27 люков можно найти на отремонтированном участке только … три. Остальные оказались под слоем асфальта, а некоторые обозначены ямками.

Между тем, условия контракта гласят: «Регулировка положения колодцев. Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер штук 27. В техническом задании и смете указано, что на данный вид работ может быть потрачено 9,45 м3 тяжёлого бетона класс В12,5 (М150). Кирпичей 459 штук марки 100 размером 250х120х140 мм...

Итак, три колодца можно наблюдать, остальные закатаны под асфальт. Это новый способ выполнения контракта по 44-ФЗ?

Полагаем, что очень скоро на вновь отремонтированных таким образом улицах в Вольске появятся люди в синей форме- прокуроры и посчитают закатанные в асфальт люки.

Куратору Панкову пока не до люков, он занят бордюрами в Балакове. Вот видите, что получилось? Чуть дал слабину Панков, расслабился, уехал из Вольска- и не досмотрел за Хачиком Размиковичем Симоняном, который взял, да и закатал люки в асфальт!