К зданию администрации жители планируют привезти мусор

Все просто и наглядно : если есть грязь на улицах города, то значит, в этом городе нет власти.

Жители с улицы 50 лет ВЛКСМ прислали в редакцию Интернет издания «Балашовер» фото мусорки, находящейся возле школы №3. По словам местных жителей, несмотря на оплату вывоза мусора, данная свалка своевременно не убирается.

"Нам уже надоела эта свалка в районе 3 школы по ул. 50 лет ВЛКСМ. Собаки все треплят, и ветром по всему двору разносит этот мусор. Почему мы, жильцы близлежащих домов, исправно производя оплату за вывоз мусора, должны наблюдать эту картину за окном и проходя мимо?!" - возмущаются местные жители.

Люди не только возмущаются, но и отдельная инициативная группа собирается нанять машину, погрузить туда мешки мусора и «торжественно» доставить их к зданию администрации Балашовского района.

Инициаторы акции уверены, что такой «наглядный урок» пойдет главе района Петракова на пользу. Пойдет ли?