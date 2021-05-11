  • Вы здесь:  
  • Главная /
  • Главная /
  • К зданию администрации жители планируют привезти мусор

К зданию администрации жители планируют привезти мусор

Информация о материале
Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

Все просто и наглядно : если есть грязь на улицах города, то значит,  в этом городе нет власти.

Жители  с улицы 50 лет ВЛКСМ прислали  в редакцию  Интернет издания «Балашовер» фото мусорки, находящейся возле школы №3. По словам местных жителей, несмотря на оплату вывоза мусора, данная свалка своевременно не убирается.

"Нам уже надоела эта свалка в районе 3 школы по ул. 50 лет ВЛКСМ. Собаки все треплят, и ветром по всему двору разносит этот мусор. Почему мы, жильцы близлежащих домов, исправно производя оплату за вывоз мусора, должны наблюдать эту картину за окном и проходя мимо?!" - возмущаются местные жители.

Люди не только возмущаются, но и отдельная инициативная группа  собирается нанять машину, погрузить туда  мешки мусора  и «торжественно» доставить их к  зданию  администрации  Балашовского   района.

Инициаторы акции  уверены, что такой «наглядный урок» пойдет главе района Петракова на пользу.  Пойдет ли?