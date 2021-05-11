Посетители - спасители

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«Посетил», «встретился», «побывал» «ознакомился»…Эти слова каждый день  выскакивают, как блохи  в информационном поле. Это они называют еще  и «работой»: посетить, встретиться, проконтролировать.  «Сегодня работаю в Пугачеве" - пишет, например,  в своем ТК "Пара слов"  Николай Панков.

Накануне выборов в Госдуму в сентябре этого года они будут каждый день что-то  и кого-то «посещать».   У граждан навязчиво и  их самих не спрашивая,  формируют образ  «посетителя- спасителя»: если бы не  «посещения» и «встречи», то мир  перевернулся.  Да и  разве  власть на местах  сможет  работать, без визита контролера и  его указаний, что и как надо делать! Что будет,  если завтра  не приедет депутат Госдумы Панков и не покажет рабочим, как правильно укладывать бордюр?  Что они смогут сделать без его ценных указаний?

А вот очередная запись на странице в Инстаграмме Александра Стрелюхина:  «Вчера посетил посёлок Приволжский, где активно идёт благоустройство общественной территории у ДК «Покровский»… к середине лета здесь появится уютный сквер, будут приведены в порядок подходы к учреждениям. На благоустройство было выделено более 7 млн рублей. Рекомендую подрядчику работать в ускоренном темпе, потому что времени на раскачку уже нет – жители посёлка очень ждут этих изменений».

«Посетил» - и все теперь заработает, закрутится!  Без него- никак! До сентябрьских выборов в Госдуму   остается всего  четыре месяца.  Успеют ли кандидаты «посетить» все места разрухи и беспорядка?  Жалоб слишком много. А если не  «посетят», что будет?  Так все и останется?

Разве для того, чтобы наводить порядок, кандидатам в депутаты Госдумы обязательно      «посещать» какие-то места? Иначе никак? Или, фон разрухи и беспорядка, это самый  эффективный фон для кандидата, чтобы показать его в выгодном свете избирателю?  Таких мест хоть отбавляй- хоть каждый  день посещай,  снимайся на фоне грязи и свалок.

 Вот что пишут  читатели на странице Инстаграмма   Александру Стрелюхину :

«Внук учится в школе №9, в Энгельсе. Проживает по ул. Полтавская 5б. Казалось бы, 2 минуты до школы, но в непогоду от дома до школы полоса препятствий»  Срочно ехать и «посещать»?  А    власть города, района ничего сама не видит?

Другая запись: «А мы рядом станция Анисовка мечтаем хотя бы о БЕЗОПАСНОСТИ нам все обещают,  но никто не едет».

Еще записи: «Приехали бы к нам на Мостоотряд...дороги нет...тротуаров нет....детской площадки нет...И никому нет дела до нашего района»… «Улица Воронежская 55.приехали бы к нам!...полная разруха…», … «Приехали бы к нам на улицу Крупской, посёлок Керамический, ни дороги , ни детской площадки».

А  если вдруг, все кругом станет хорошо, и везде  будут чистые   улицы, ровные дороги,  детские площадки,  и нигде не будет мусора? Что же бедные наши кандидаты  в депутаты станут  делать? Куда ездить и что «посещать», на что «указывать»?

Но пока у них очень много «работы»: надо  «посещать», надо «встречаться». Как будто бы,  без  подобных встреч и посещений  люди на местах и без них не сообразят,  что им делать: как укладывать правильно бордюры, где подмести и где  убрать грязь…

 

 

 

 