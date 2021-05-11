Посетители - спасители

«Посетил», «встретился», «побывал» «ознакомился»…Эти слова каждый день выскакивают, как блохи в информационном поле. Это они называют еще и «работой»: посетить, встретиться, проконтролировать. «Сегодня работаю в Пугачеве" - пишет, например, в своем ТК "Пара слов" Николай Панков.

Накануне выборов в Госдуму в сентябре этого года они будут каждый день что-то и кого-то «посещать». У граждан навязчиво и их самих не спрашивая, формируют образ «посетителя- спасителя»: если бы не «посещения» и «встречи», то мир перевернулся. Да и разве власть на местах сможет работать, без визита контролера и его указаний, что и как надо делать! Что будет, если завтра не приедет депутат Госдумы Панков и не покажет рабочим, как правильно укладывать бордюр? Что они смогут сделать без его ценных указаний?

А вот очередная запись на странице в Инстаграмме Александра Стрелюхина: «Вчера посетил посёлок Приволжский, где активно идёт благоустройство общественной территории у ДК «Покровский»… к середине лета здесь появится уютный сквер, будут приведены в порядок подходы к учреждениям. На благоустройство было выделено более 7 млн рублей. Рекомендую подрядчику работать в ускоренном темпе, потому что времени на раскачку уже нет – жители посёлка очень ждут этих изменений».

«Посетил» - и все теперь заработает, закрутится! Без него- никак! До сентябрьских выборов в Госдуму остается всего четыре месяца. Успеют ли кандидаты «посетить» все места разрухи и беспорядка? Жалоб слишком много. А если не «посетят», что будет? Так все и останется?

Разве для того, чтобы наводить порядок, кандидатам в депутаты Госдумы обязательно «посещать» какие-то места? Иначе никак? Или, фон разрухи и беспорядка, это самый эффективный фон для кандидата, чтобы показать его в выгодном свете избирателю? Таких мест хоть отбавляй- хоть каждый день посещай, снимайся на фоне грязи и свалок.

Вот что пишут читатели на странице Инстаграмма Александру Стрелюхину :

«Внук учится в школе №9, в Энгельсе. Проживает по ул. Полтавская 5б. Казалось бы, 2 минуты до школы, но в непогоду от дома до школы полоса препятствий» Срочно ехать и «посещать»? А власть города, района ничего сама не видит?

Другая запись: «А мы рядом станция Анисовка мечтаем хотя бы о БЕЗОПАСНОСТИ нам все обещают, но никто не едет».

Еще записи: «Приехали бы к нам на Мостоотряд...дороги нет...тротуаров нет....детской площадки нет...И никому нет дела до нашего района»… «Улица Воронежская 55.приехали бы к нам!...полная разруха…», … «Приехали бы к нам на улицу Крупской, посёлок Керамический, ни дороги , ни детской площадки».

А если вдруг, все кругом станет хорошо, и везде будут чистые улицы, ровные дороги, детские площадки, и нигде не будет мусора? Что же бедные наши кандидаты в депутаты станут делать? Куда ездить и что «посещать», на что «указывать»?

Но пока у них очень много «работы»: надо «посещать», надо «встречаться». Как будто бы, без подобных встреч и посещений люди на местах и без них не сообразят, что им делать: как укладывать правильно бордюры, где подмести и где убрать грязь…