Дорога гибели

«Дорога гибели»- так дорогу от села Терса к Вольску давно называют жители района. Именно сейчас, когда до выборов в Государственную думу остается совсем немного времени, Николай Панков оживился и пообещал жителям «заняться этой проблемой». Да и то, пообещал "заняться" после критики работы местной власти со стороны спикера Госдумы Вячеслава Володина. Как будто бы многие годы этой проблемы не существовало, и о ней никто не знал!

В том-то и дело, что господа Пивоваров, и Краснов знали , но ничего - не делали, чтобы хотя бы приблизиться к решению этой проблемы. Ровно 8 лет назад, «Саратовский репортер» в публикации от 17 апреля 2013 года "Дорога гибели" обращал внимание и областной, и местной власти на эту проблему. И не только обращал- но и предлагались конкретные пути решения.

Дорога, идущая от села Терса до ОАО «Вольскцемент» - случай особый. По этой дороге идут многотонные цементовозы. Вес каждого с груженым цементом - до 40 тонн. Ямы на этой дороге - до полуметра глубиной. Дорогу, протяженностью почти 15 километров, разбивают ежегодно не легковые машины, не рейсовые автобусы, которые ходят из Терсы до Вольска и обратно, а именно тяжелые цементовозы.

Было найдено решение проблемы: сделать проезд по дороге платным для цементовозов. Такое решение проблемы предлагал генеральный директор группы компаний «Химтрансэкспедиция» Великий Л.Н.

В 2011 году он направлял письмо главе муниципального района Краснову А.И. с изложением данной проблемы и с предложением, как ее можно решить:

«Предлагаю следующую программу: районная администрация г. Вольска совместно с предприятиями производящими цемент, вводит специальный налог на большегрузный автотранспорт, следующий через Вольск, Терсу и т.д. Этот налог в сумме 10 - 15 коп. на 1 кг., или 100 - 150 руб. на 1 тн. цемента, перечисляется на специальный счет в «Вольскцемент», с которого деньги переводятся дорожным организациями на ремонт дорог под строгим контролем администрации и депутатского корпуса г. Вольска. Учитывая, что ежедневно в летний период через п. Терса проходит от 40 до 50 машин для перевозки цемента общим весом от 800 до 1000 тонн в сутки, вновь введенный налог позволит ежесуточно, при налоге 100 рублей на 1 т. , или 10 коп. на 1 кг. цемента, собрать средства в размере от 80 до 100 тысяч рублей в сутки, а в месяц- от 2 до 3 миллионов рублей».

Предложение было конкретным. Но… тогда глава администрации Вольского района Пивоваров ответил на это письмо, что «введение администрацией Вольского муниципального района налога на большегрузный автотранспорт невозможно в силу закона».

Этой отпиской тогда все и закончилось: местная власть в лице Пивоварова и Краснова не проявила настойчивости в решении проблемы. Ведь, если нельзя было решить эту проблему на местном уровне, то значит, следовало выходить с законодательной инициативой в Саратовскую областную думу?

Как будет решаться проблема «дороги гибели»? Залатают ямы глубиною в метр перед выборами, или все-таки пойдут по вполне конкретному пути, который предлагался еще десять лет назад ?