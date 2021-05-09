Дорога гибели

Информация о материале
Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

 «Дорога гибели»- так дорогу от села Терса к Вольску давно называют  жители района.   Именно сейчас, когда до выборов    в Государственную думу остается совсем немного времени,      Николай Панков оживился и пообещал жителям  «заняться этой проблемой». Да и то,  пообещал "заняться"  после  критики  работы местной власти со стороны  спикера Госдумы Вячеслава Володина. Как будто бы  многие годы этой проблемы не существовало,  и о ней никто не знал!

В том-то и дело, что   господа Пивоваров, и Краснов знали , но ничего - не делали, чтобы хотя бы приблизиться к решению этой проблемы.  Ровно  8 лет назад,   «Саратовский репортер» в публикации от 17 апреля 2013 года "Дорога гибели"   обращал внимание и областной, и  местной власти на эту проблему. И не только обращал- но и предлагались конкретные пути решения.

Дорога, идущая от села Терса  до ОАО «Вольскцемент» - случай особый.  По этой дороге идут многотонные цементовозы. Вес каждого с груженым цементом - до 40 тонн. Ямы на этой дороге - до полуметра глубиной. Дорогу, протяженностью почти 15 километров, разбивают ежегодно не легковые машины, не рейсовые автобусы, которые ходят из Терсы до Вольска и обратно, а именно тяжелые цементовозы.

Было найдено решение проблемы: сделать проезд по дороге платным для цементовозов. Такое решение проблемы предлагал генеральный директор группы компаний «Химтрансэкспедиция» Великий Л.Н.

В 2011 году  он  направлял  письмо главе муниципального района Краснову А.И. с изложением данной проблемы и с предложением, как ее можно решить:

 «Предлагаю следующую программу: районная администрация г. Вольска совместно с предприятиями производящими цемент, вводит специальный налог на большегрузный автотранспорт, следующий через Вольск, Терсу и т.д. Этот налог в сумме 10 - 15 коп. на 1 кг., или 100 - 150 руб. на 1 тн. цемента, перечисляется на специальный счет в «Вольскцемент», с которого деньги переводятся дорожным организациями на ремонт дорог под строгим контролем администрации и депутатского корпуса г. Вольска. Учитывая, что ежедневно в летний период через п. Терса проходит от 40 до 50 машин для перевозки цемента общим весом от 800 до 1000 тонн в сутки, вновь введенный налог позволит ежесуточно, при налоге 100 рублей на 1 т. , или 10 коп. на 1 кг. цемента, собрать средства в размере от 80 до 100 тысяч рублей в сутки, а в месяц- от 2 до 3 миллионов рублей».

Предложение было   конкретным. Но…  тогда глава администрации Вольского района Пивоваров ответил на это письмо,  что «введение администрацией Вольского муниципального района налога на большегрузный автотранспорт невозможно в силу закона».

Этой отпиской  тогда все и закончилось:   местная власть в лице Пивоварова и Краснова   не  проявила настойчивости в решении проблемы.  Ведь, если нельзя было решить эту  проблему  на местном уровне, то  значит,  следовало  выходить с законодательной инициативой в Саратовскую областную думу?

Как будет решаться проблема «дороги гибели»? Залатают ямы глубиною в метр перед выборами,  или  все-таки пойдут по вполне конкретному  пути, который предлагался еще десять лет назад ? 