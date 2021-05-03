Агломерация под звуки похоронного марша

«Область развивается, есть перспективы, есть движение вперед». Пафос отчета губернатора Радаева за период работы в прошлом году перед депутатами областной думы был именно в таких словах. Да, пандемия внесла свои коррективы в работу власти. Но она не отучила власть от главного, что она умеет делать хорошо: умения врать. И когда губернатор говорит об агломерации, рисует перспективы развития региона, его хочется спросить: « А кто все это будет делать? Люди, которые уезжают из Саратова?». Буквально вчера, один очень серьезный предприниматель вместе с семьей улетел на ПМЖ в Израиль, не найдя в Саратове перспектив ни для жизни, ни для работы. Кто будет «двигать» агломерацию? Губернатор со своими подчиненными на руинах развалившихся предприятий?

Где яркие примеры, когда при поддержке лично губернатора, депутатов, министров, удалось «реанимировать» хотя бы одно предприятие в области? Нет таких примеров. Наоборот, все годы руководства губернатора Радаева областью- это годы банкротств и уничтожения предприятий. И все это- на глазах беспомощной власти. Какая агломерация? С кем?

Один из таких примеров, когда ни сам губернатор, ни его подчиненные не смогли применить властные рычаги, полномочия и ресурсы в сохранении предприятия - это завод резервуарных металлоконструкций.

Сотрудников увольняют, предприятие гибнет и тонет на глазах, как «Титаник», и все это - на фоне торжественных речей губернатора об агломерации.

С 15 апреля на АО "АП РМК" введен режим вынужденного простоя. И это уже, фактически «смертный приговор» заводу. В вынужденный трехмесячный отпуск отправлены несколько десятков сотрудников – технолог, главный инженер, бухгалтер и ряд других. Работники завода сегодня получают официальные предупреждения о предстоящем увольнении в связи с сокращением штата работников АО "АП РМК".

Все это происходит на территории Саратова, а не где-нибудь там, очень далеко от нас. В связи с этим вопрос: « А где губернатор?». На празднике тюльпанов в Александровом Гае?

При этом, губернатор Радаев говорил о необходимости сохранения завода, его потенциала еще три года назад: "Ни при каких обстоятельствах коллектив не останется с проблемами один на один. Будут приложены все усилия, чтобы найти оптимальные решения для сохранения и продолжения работы производства". Была создана даже после его слов некая рабочая группа по "разработке "дорожной карты" финансового оздоровления завода и привлечения эффективного инвестора".

А что дальше? Ничего. Пустая демагогия, это основной «конек» губернатора Радаева. Разговорами о «дорожной карте» все и закончилось: завод продолжает гибнуть.

Ситуация с заводом «РМК», населению всей области наглядно показывает, насколько беспомощен сам Радаев, как губернатор, как руководитель, и насколько профессионально непригодны члены его команды: Бусаргин, Архипов и прочие. При этом, губернатор на заседании облдумы заявляет: «Я единоначальник!».

Все его умение, которое он сегодня демонстрируют, это лишь заседания, где «ставят вопросы и задачи», «рисуют перспективы решения проблем», создают «дорожные карты». И все это- ничего общего с реальностью не имеет.

Нечего сказать! Все бобры, как на подбор. Один, (Радаев), создает «дорожные карты» и рисует перспективы агломерации под звуки похоронного марша на предприятиях области, другой ( Панков) ходит по области с лыжными палками и постоянно что-то контролирует. Такое ощущение, что область погрузилась во мрак сюрреализма. "Сон разума порождает чудовищ"?