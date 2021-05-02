Скоро Панков пойдет пиариться среди клоунов

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Не только песнями про бобров собственного сочинения жив саратовский   самородок- талант и  обладатель мандата депутата Государственной думы  Федерального Собрания Панков.   Оказывается,  он  еще  интересуется изобразительным искусством: сей представитель  бобриной богемы    посетил открывшуюся  в музее Радищева выставку картин заслуженного  художника Российской Федерации  Никаса Сафронова.  Посмотрел  картины знаменитого художника и  скоро сам начнет рисовать сюжеты из жизни бобров и явит миру новые полотна?

Открывшуюся выставку картин  представлял сам художник  и сообщил почетным гостям, что она будет проходить под девизом «Меняя реальность» .

Гостей встречали шампанским.  Если название выставки «Моя реальность», то   у вожака саратовских бобров  своя сегодня «реальность»:  хочется снова в бобриные лапы заполучить заветный мандат и обеспечить себе   комфортное существование на ближайшие несколько лет с окладом в 500 тысяч рублей.  Вот он  и бегает, виляя хвостом, то по   стройкам, то по администрациям, то по  селам, то по трудовым  коллективам, то по школам.  Контролирует, обещает, делает умный и озабоченный вид. Распушив свой  хвост, пришел  и на выставку, где раздавали шампанское: себя показать, а заодно и картины посмотреть.  

И это в то   время, когда региональная  «ЕР» разваливается на глазах и  все разбегаются по бобриным норам.  Спикер ГД Володин  сражается в рамках избирательной кампании,  а Госдеп и контролёр Панков в компании Аяцкова ходит по выставкам и пиарится, заботясь только о себе: ведь  по телевизору покажут!  И при этом,   наивно думает, что все это  поможет ему еще раз пролезть в  ГД.   Ладно,  у Аяцкова, который тоже был на выставке,  жизнь удалась, но бобру-контролёру пока ещё рано расслабляться и в богему уходить!

Он ходил по выставке с видом знатока,  задерживаясь у каждой. Особенно долго задержался перед картиной Немцова.   Видимо,  позавидовал, что художник  так красиво запечатлел Бориса Ефимовича ,  и  подумал, что вот  и  Никас Сафронов мог бы  нарисовать картину из жизни  настоящих бобров!  Например, картину даже  самого    Бобра со скипетром в мантии царя!

Мы теперь  точно знаем,  где скоро увидим знатока песен про бобров и ценителя живописи.  Это будет цирк. Конечно, мы Бобра увидим   в цирке, где же  ему еще  место?  Вот-вот после реконструкции откроется  саратовский цирк: туда он и пойдет. Будет пиариться среди клоунов. Как раз то, что  ему больше всего и подходит!