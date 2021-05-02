Скоро Панков пойдет пиариться среди клоунов

Не только песнями про бобров собственного сочинения жив саратовский самородок- талант и обладатель мандата депутата Государственной думы Федерального Собрания Панков. Оказывается, он еще интересуется изобразительным искусством: сей представитель бобриной богемы посетил открывшуюся в музее Радищева выставку картин заслуженного художника Российской Федерации Никаса Сафронова. Посмотрел картины знаменитого художника и скоро сам начнет рисовать сюжеты из жизни бобров и явит миру новые полотна?

Открывшуюся выставку картин представлял сам художник и сообщил почетным гостям, что она будет проходить под девизом «Меняя реальность» .

Гостей встречали шампанским. Если название выставки «Моя реальность», то у вожака саратовских бобров своя сегодня «реальность»: хочется снова в бобриные лапы заполучить заветный мандат и обеспечить себе комфортное существование на ближайшие несколько лет с окладом в 500 тысяч рублей. Вот он и бегает, виляя хвостом, то по стройкам, то по администрациям, то по селам, то по трудовым коллективам, то по школам. Контролирует, обещает, делает умный и озабоченный вид. Распушив свой хвост, пришел и на выставку, где раздавали шампанское: себя показать, а заодно и картины посмотреть.

И это в то время, когда региональная «ЕР» разваливается на глазах и все разбегаются по бобриным норам. Спикер ГД Володин сражается в рамках избирательной кампании, а Госдеп и контролёр Панков в компании Аяцкова ходит по выставкам и пиарится, заботясь только о себе: ведь по телевизору покажут! И при этом, наивно думает, что все это поможет ему еще раз пролезть в ГД. Ладно, у Аяцкова, который тоже был на выставке, жизнь удалась, но бобру-контролёру пока ещё рано расслабляться и в богему уходить!

Он ходил по выставке с видом знатока, задерживаясь у каждой. Особенно долго задержался перед картиной Немцова. Видимо, позавидовал, что художник так красиво запечатлел Бориса Ефимовича , и подумал, что вот и Никас Сафронов мог бы нарисовать картину из жизни настоящих бобров! Например, картину даже самого Бобра со скипетром в мантии царя!

Мы теперь точно знаем, где скоро увидим знатока песен про бобров и ценителя живописи. Это будет цирк. Конечно, мы Бобра увидим в цирке, где же ему еще место? Вот-вот после реконструкции откроется саратовский цирк: туда он и пойдет. Будет пиариться среди клоунов. Как раз то, что ему больше всего и подходит!