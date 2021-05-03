"Присоединить нас присоединили, но живем, как в тундре!"

Несколько сел, в том числе и Рыбушку, присоединили к Саратову. Или Саратов к Рыбушке? Народу объясняют, что это благо и всем будет от этого хорошо. Саратов увеличил площадь за счет земель сел, а население прибавилось на 35 тысяч человек. Теперь сельчане стали горожанами. А что изменилось? Понятно, что плоды такого присоединения взойдут очень не скоро. Но все же, что меняется?

Вот на что жалуются губернатору( заметим- не мэру Саратова!) жители села Рыбушка. Теперь получается, что бывшие жители села, а теперь это жители Саратова. Они жалуются на работу почтового отделения № 410520 и их обращение опубликовано на Интернет портале «Лица губернии»:

«Валерий Васильевич! Просим Вас посодействовать в налаживании работы почтового отделения № 410520 (с. Рыбушка). Дело в том, что начальник почтового отделения Вайлова Е.Э. вот уже который месяц находится на больничном. Замену ей Почта России почему-то найти не может или не хочет. Невозможно своевременно оплатить коммунальные платежи и получить другие услуги почты. Не у каждого в селе есть возможность платить онлайн. Начисляется пеня за своевременную неуплату. И вообще, график работы данного почтового отделения вызывает много вопросов. Почему оно работает только во вторник, четверг и субботу с 9.00 до 12.00? Раньше почта работала ежедневно, кроме понедельника и воскресенья, и весь день. На почте было свое отделение Сбербанка. Сейчас машина Сбербанка приезжает два раза в неделю из Красноармейска и то, нерегулярно. Зимой вообще не дождешься! Это что, очередная реорганизация? Кому только от нее стало хорошо? Местным жителям? Вряд ли! Вайлова Е.Э. не болела, люди, чтобы оплатить коммуналку, были вынуждены занимать очередь на почту с 7 утра. И то их принимали только до того момента, пока не приедет машина с почтой из Саратова, а потом выгоняли. Вы считаете, это нормально? На дворе 21 век! Нас присоединили к Саратову, а живем, как в тундре! Каждый сам себе начальник! Заранее большое спасибо».

Надеемся, что Валерий Васильевич разберется в данной ситуации и поможет людям, чтобы они сегодня хотя бы в малом почувствовали себя жителями города, а не жителями «тундры»! Да и мэр Исаев не должен оставаться в стороне, ведь жители Рыбушки теперь саратовцы!