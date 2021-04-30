Бобриная струя Панкова и Радаева

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 Коротко и  понятно: «Бобры». С  легкой руки (голоса)  народного  исполнителя песен  о бобре Панкова, теперь их всех так и называют:  «Бобры». Скажи «Бобер», и всем ясно,  что речь идет о Панкове.

Не далее, как несколько дней назад Президент Владимир Путин сказал на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании в Петербурге прямо вот специально для таких «бобров»,  как Радаев и Панков:

«Избегать пустословия и дешевого, ничем не обеспеченного популизма - вы знаете, насколько это вредно".

Но наши местные бобры ни говорить, ни делать,  иначе не могут: без популизма, как без хлеба. И  губернатор Радаев на пару с   депутатом  Панковым продолжают транслировать в пространство свою  низкосортную демагогию, смешанную с высокосортным популизмом.  Смесь этих   компонентов дает точно такой же эффект, как и  народное целебное средство  бобриная струя!   Не пробовали? Не советуем: вонища расползается  на всю округу.

 Сегодня   они оба в который раз  продемонстрировали обществу  эффект «бобриной струи».  Губернатор отчитывался перед депутатами  областной думы, как он работал в прошлом году,  и что сделал.

А Панков отчитывался по результатам   отчета  Радаева  перед подписчиками своего ТК «Пара слов» и написал:

«В своем выступлении губернатор сосредоточился на том, что власть должна слышать людей.  Отмечу, что у жителей накопился большой дефицит внимания и общения с властью на местах. Когда это общение регулярное и доверительное, то и рабочая повестка власти актуальна, наполнена реальными запросами жителей».

Словом, понеслась коза (бобер) по ипподрому! Осмыслить практически сказанное выше  Панковым и Радаевым, и наглядно посмотреть, как «власть слышит людей», мы видим каждый день, но сегодня, в этой заметке, нам поможет это сделать    официальный сайт Энгельсского отделения партии «Единая Россия»,  руководит которым  тоже весьма  яркий представитель семейства «бобровых» - знатный строитель «плотин»,  детских садиков и школ – Дмитрий Плеханов.

Заходим,  открываем,  и в рубрике «Приемная» смотрим и читаем,  как власть «видит» и «слышит» людей.

 «Здравствуйте, я пишу вам с просьбой, по адресу 148 Черниговской дивизии дом 6 во дворе очень плохая дорога, постоянно грязь лужи, ямы, и нету детской площадки, пожалуйста,  сделайте дорогу и площадку уже не знаю к кому обращаться»

Настя,  год назад 

«Прошу помочь мне в поиске и приобретении жизненно важного лекарства Плаквенил.. лекарство пропало в аптеках и под заказ не берут. Я его принимаю постоянно. Одна надежда на то что  вы мне поможете заказать это лекарство. Заранее благодарю за помощь.

Елена Александровна,  год назад 

«Мы живем в 21 веке. По телевизору  «Единая Россия» заявляет,  что может всё. Почему тогда  уже месяц нет горячей воды в доме по адресу Молдёжная 8, мы жалуемся куда угодно , везде натыкаемся на бюрократию?

Aleksandr Gorbunov,  4 года назад

«Добрый день! Обращалась дважды в общественную приемную с заявлением и подписями жильцов об установки детской площадки во дворе по ул Ленинградская,  33. Прошел год, ответа так и не дождалась, как мне обещали в приемной. Ни на первое заявление, ни на второе. Площадки так и нет, детям во дворе негде играть!

Наталья, 4 года назад 

"Добрый день! По просьбе жителей п. Анисовский, написала Вам жалобу с просьбой поучаствовать в решении проблемы с грязной питьевой водой, абсолютно непригодной (и, возможно, опасной для здоровья) для использования. 15.09.2016 г. к Вам в приемную приходил представитель от жителей поселка с копией заявления о плохом качестве питьевой воды. Вы ответили, что будете что-то делать, если нам откажут в помощи в "Энгельс-Водоканал".Отлично! Но выборы уже в это воскресенье. В зависимости от вашего участия в вопросе зависел наш выбор. Участия -нет...".

Татьяна, 5 лет  назад

 «Избегать пустословия и дешевого, ничем не обеспеченного популизма - вы знаете, насколько это вредно"- предупредил Президент.

    Но иначе они не могут: «Бобры!»