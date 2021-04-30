Бобриная струя Панкова и Радаева

Коротко и понятно: «Бобры». С легкой руки (голоса) народного исполнителя песен о бобре Панкова, теперь их всех так и называют: «Бобры». Скажи «Бобер», и всем ясно, что речь идет о Панкове.

Не далее, как несколько дней назад Президент Владимир Путин сказал на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании в Петербурге прямо вот специально для таких «бобров», как Радаев и Панков:

«Избегать пустословия и дешевого, ничем не обеспеченного популизма - вы знаете, насколько это вредно".

Но наши местные бобры ни говорить, ни делать, иначе не могут: без популизма, как без хлеба. И губернатор Радаев на пару с депутатом Панковым продолжают транслировать в пространство свою низкосортную демагогию, смешанную с высокосортным популизмом. Смесь этих компонентов дает точно такой же эффект, как и народное целебное средство бобриная струя! Не пробовали? Не советуем: вонища расползается на всю округу.

Сегодня они оба в который раз продемонстрировали обществу эффект «бобриной струи». Губернатор отчитывался перед депутатами областной думы, как он работал в прошлом году, и что сделал.

А Панков отчитывался по результатам отчета Радаева перед подписчиками своего ТК «Пара слов» и написал:

«В своем выступлении губернатор сосредоточился на том, что власть должна слышать людей. Отмечу, что у жителей накопился большой дефицит внимания и общения с властью на местах. Когда это общение регулярное и доверительное, то и рабочая повестка власти актуальна, наполнена реальными запросами жителей».

Словом, понеслась коза (бобер) по ипподрому! Осмыслить практически сказанное выше Панковым и Радаевым, и наглядно посмотреть, как «власть слышит людей», мы видим каждый день, но сегодня, в этой заметке, нам поможет это сделать официальный сайт Энгельсского отделения партии «Единая Россия», руководит которым тоже весьма яркий представитель семейства «бобровых» - знатный строитель «плотин», детских садиков и школ – Дмитрий Плеханов.

Заходим, открываем, и в рубрике «Приемная» смотрим и читаем, как власть «видит» и «слышит» людей.

«Здравствуйте, я пишу вам с просьбой, по адресу 148 Черниговской дивизии дом 6 во дворе очень плохая дорога, постоянно грязь лужи, ямы, и нету детской площадки, пожалуйста, сделайте дорогу и площадку уже не знаю к кому обращаться»

Настя, год назад

«Прошу помочь мне в поиске и приобретении жизненно важного лекарства Плаквенил.. лекарство пропало в аптеках и под заказ не берут. Я его принимаю постоянно. Одна надежда на то что вы мне поможете заказать это лекарство. Заранее благодарю за помощь.

Елена Александровна, год назад

«Мы живем в 21 веке. По телевизору «Единая Россия» заявляет, что может всё. Почему тогда уже месяц нет горячей воды в доме по адресу Молдёжная 8, мы жалуемся куда угодно , везде натыкаемся на бюрократию?

Aleksandr Gorbunov, 4 года назад

«Добрый день! Обращалась дважды в общественную приемную с заявлением и подписями жильцов об установки детской площадки во дворе по ул Ленинградская, 33. Прошел год, ответа так и не дождалась, как мне обещали в приемной. Ни на первое заявление, ни на второе. Площадки так и нет, детям во дворе негде играть!

Наталья, 4 года назад

"Добрый день! По просьбе жителей п. Анисовский, написала Вам жалобу с просьбой поучаствовать в решении проблемы с грязной питьевой водой, абсолютно непригодной (и, возможно, опасной для здоровья) для использования. 15.09.2016 г. к Вам в приемную приходил представитель от жителей поселка с копией заявления о плохом качестве питьевой воды. Вы ответили, что будете что-то делать, если нам откажут в помощи в "Энгельс-Водоканал".Отлично! Но выборы уже в это воскресенье. В зависимости от вашего участия в вопросе зависел наш выбор. Участия -нет...".

Татьяна, 5 лет назад

«Избегать пустословия и дешевого, ничем не обеспеченного популизма - вы знаете, насколько это вредно"- предупредил Президент.

Но иначе они не могут: «Бобры!»