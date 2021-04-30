Будущий депутат Госдумы прикроет кормушку СПГЭС?

В информационном пространстве снова «заискрила» тема СПГЭС. Такое впечатление, что прокуратура занимается только темой обманутых дольщиков и защитой зеленых насаждений в Саратове. Темы эти, безусловно, важные, но СПГЭС так до сих пор обходят стороной люди в синих мундирах. Почему?

Только вдумайтесь: каждый житель Саратова (а теперь он стал еще больше!), зажигая свет, включая бытовые электроприборы, платит ежемесячно в частный карман. Как говорится, «копеечка» в виде миллиардов «капает» в частную лавочку стабильно. Мы молчим о социальной справедливости и о том, почему кучка «физических лиц» живет за счет жителей всего города. Мы задаем пока другой вопрос: почему эту тему обходит своим вниманием администрация Саратова? Потому что СПГЭС стала тоже «кормушкой» для отдельных вельмож и сиятельных лиц администрации?

Если это так, то значит, решая "проблему СПГЭС", ФСБ, полиции и прокуратуре пора заняться такими чиновниками. Иначе, «проблема СПГЭС» никогда не будет решена справедливо: в пользу граждан и в интересах муниципалитета.

Не пора ли прикрывать эту частную лавочку? Именно на эту проблему обращают внимание журналисты и пишут:

«Почти 20 лет ЗАО СПГЭС практически даром на условиях аренды пользуется муниципальным имуществом Саратова и качает на нем огромные деньги в качестве посредника между поставщиком и конечными потребителями электроэнергии. По открытым данным, годовая выручка СПГЭС составила 3,4 млрд рублей, за пользование объектами недвижимости и всем сетевым хозяйством компания платит городу в год всего… 25,3 млн рублей. Отдельные депутаты гордумы не раз пытались поднять вопрос об увеличении арендной платы с СПГЭС, но все упиралось в сопротивление мэрии и едросовское большинство в гордуме».

Если все так и обстоит, то значит, кто-то «имеет» свой процент с такой «сделки», смысл которой заключается в том, что «отдельные чиновники администрации города Саратова закрывают глаза на "проблему СПГЭС"? Фамилия «отдельного чиновника» известна: это мэр города Саратова Исаев. Значит, он «вплетен» в электрические коррупционные сети СПГЭС?

Глупо даже предположить, что глава администрации Саратова не знает, что переданное СПГЭС в аренду муниципальное имущество на целых 43 года(!!! не прошло инвентаризацию! Или, в администрации Саратова «группа лиц» подводит к тому, чтобы вообще не платить аренду и "оттяпать" городскую собственность?

Известно, что сотрудниками УФСБ по Саратовской области было возбуждено уголовное дело по факту фальсификации документов ЗАО СПГЭС при соучастии неких представителей городской власти, что позволило вывести из муниципальной собственности недвижимости суммарно более 2 тысяч км. метров. Пока все почти «спущено» на тормозах и дело уголовное то ли прикрыто, то ли еще тянется расследование: официальных сообщений не было на эту тему.

И факт остается фактом: вынашиваются планы по уводу муниципальной собственности, несмотря на то, что у ЗАО СПГЭС отсутствуют вообще, законные основания для использования муниципального имущества.

А тем временем, недоплаченные поставщику миллиарды исчезают в офшоре на Британских Виргинских островах. И кто ответит за то, что в прошлом году СПГЭС показало ничтожную прибыль, не желая выплачивать в должном объеме налоги?

Но как видим, «спрут» СПГЭС настолько глубоко и широко пустил свои щупальца, что ни ФСБ, ни прокуратура с ним справиться не могут.

«Кормушка» продолжает работать. И включая свет в своей квартире, помните, что «спрут» поглощает и ваши деньги.

Что делать? Очевидно, что кандидату в депутаты Государственной думы, который выдвинется на выборы в сентябре этого года по Саратовскому округу, избиратель станет задавать вопросы по поводу «проблемы СПГЭС», превратившейся в «кормушку» для «отдельных лиц»