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Губернатор Радаев: "Бобер! И никаких сусликов!"

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Саратовской областью  руководит губернатор    Валерий Радаев. Эту новость о том, что областью руководит именно он, а не кто-то там  другой,   Валерий Васильевич Радаев,   сообщил на недавнем заседании Саратовской областной думы, сказав прямым текстом:  "Пока я работаю губернатором, я буду единоначальником! Точка! Это мой принцип!».

Кому сказанное   непонятно, пусть вспомнит фразу командира в армии:" Бобер! И никаких сусликов!" Правда, командир так говорил в известной армейской фразе про хорька, а не про бобра. Но это не так и  важно: у нас  в регионе  бобры и есть-   хорьки!

Теперь, все точки  над i расставлены!  Областью руководит  именно он, Валерий Васильевич Радаев, и только он один, потому что,  он-  единоначальник!   Вот уже,  восемь  лет как с хвостиком, он руководит Саратовской область. Рассуждениям и всякого рода инсинуациям,  теперь  положен конец:  руководит губернатор  Радаев, а не губернатором  Радаевым руководят.

А посему,  все  происходящее в Саратовской области, это результат его единоличного руководства. Потому как Радаев, как и подобает командиру в армии - образец  единоначалия.    Поэтому,  как результат   единоначалия, отчетливо видна реализация всех проектов в регионе под  руководством Радаева.   Все ключевые проекты в области, это плод его усилий,  плод претворявшегося в жизнь  все эти годы   единоначалия.

Это и  строительство современного онкологического центра в Саратове.  Это и реконструкция         берегоукрепительных сооружений в Саратове. Это и реконструкция  Набережной Космонавтов. Это и  создание нового городского пляжа в Саратове. Это строительство Дворца водных видов спорта. Это и реконструкция  цирка в Саратове. Это и ремонт дорог, это и  замена старых тротуаров на новые, это и  самые низкие цены  в целом по ПФО на яйца перед Пасхой...

Все эти проекты , это и есть  явственные плоды,  и наглядная иллюстрация    умелого единоначалия губернатора Радаева.

Поэтому, висевший в воздухе   многие годы вопрос   о том, кто на самом деле   руководит  Саратовской областью, после  недавнего  заявления в думе, снимается с  повестки дня: руководит  Саратовской областью  сам губернатор Радаев.  Он- проводник единоначалия!  И точка!

Одним словом,  как и учили  в армии : «Сапоги нужно чистить с вечера, чтобы утром надевать на свежую голову»!

А кому не нравится, то каждому непонятливому   губернатор ясно даст понять и объяснит: «Солдат должен отдавать честь каждому столбу, начиная с меня»

 

 

 

 

 

 

 

 

 