Губернатор Радаев: "Бобер! И никаких сусликов!"

Саратовской областью руководит губернатор Валерий Радаев. Эту новость о том, что областью руководит именно он, а не кто-то там другой, Валерий Васильевич Радаев, сообщил на недавнем заседании Саратовской областной думы, сказав прямым текстом: "Пока я работаю губернатором, я буду единоначальником! Точка! Это мой принцип!».

Кому сказанное непонятно, пусть вспомнит фразу командира в армии:" Бобер! И никаких сусликов!" Правда, командир так говорил в известной армейской фразе про хорька, а не про бобра. Но это не так и важно: у нас в регионе бобры и есть- хорьки!

Теперь, все точки над i расставлены! Областью руководит именно он, Валерий Васильевич Радаев, и только он один, потому что, он- единоначальник! Вот уже, восемь лет как с хвостиком, он руководит Саратовской область. Рассуждениям и всякого рода инсинуациям, теперь положен конец: руководит губернатор Радаев, а не губернатором Радаевым руководят.

А посему, все происходящее в Саратовской области, это результат его единоличного руководства. Потому как Радаев, как и подобает командиру в армии - образец единоначалия. Поэтому, как результат единоначалия, отчетливо видна реализация всех проектов в регионе под руководством Радаева. Все ключевые проекты в области, это плод его усилий, плод претворявшегося в жизнь все эти годы единоначалия.

Это и строительство современного онкологического центра в Саратове. Это и реконструкция берегоукрепительных сооружений в Саратове. Это и реконструкция Набережной Космонавтов. Это и создание нового городского пляжа в Саратове. Это строительство Дворца водных видов спорта. Это и реконструкция цирка в Саратове. Это и ремонт дорог, это и замена старых тротуаров на новые, это и самые низкие цены в целом по ПФО на яйца перед Пасхой...

Все эти проекты , это и есть явственные плоды, и наглядная иллюстрация умелого единоначалия губернатора Радаева.

Поэтому, висевший в воздухе многие годы вопрос о том, кто на самом деле руководит Саратовской областью, после недавнего заявления в думе, снимается с повестки дня: руководит Саратовской областью сам губернатор Радаев. Он- проводник единоначалия! И точка!

Одним словом, как и учили в армии : «Сапоги нужно чистить с вечера, чтобы утром надевать на свежую голову»!

А кому не нравится, то каждому непонятливому губернатор ясно даст понять и объяснит: «Солдат должен отдавать честь каждому столбу, начиная с меня»