А про памятник медицинской сестре забыли...

А все почему? Забыли, потому что Вячеслав Викторович ни мэру Саратова Исаеву, ни губернатору Радаеву, ни председателю правительства Бусаргину, ни Панкову, ни другим депутатам и чиновникам - не напомнил. Хотя, еще в прошлом году Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил готовность найти средства на установку памятника военным медсестрам. Четыре года назад, как у стен областного медицинского колледжа был заложен камень в основание будущего монумента. Памятник планировали установить к 75-летию Победы. Но, камень и ныне там, а памятника - нет.

"У нас в Саратовской области многие любят закладывать камни в основание строительства больших объектов, или в решение больших вопросов. Но это, как вы понимаете, накладывает особые обязательства, потому что камень не может остаться камнем", - заметил по этому поводу Вячеслав Володин в прошлом году.

И вот, буквально вчера, губернатор Радаев поздравлял с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов службы "Скорой помощи", отмечая, что «благородный труд сотрудников требует особых душевных и профессиональных качеств», и что их «профессия стала восприниматься в обществе, как подвижническая, сопряженная с личным подвигом».

Отметился, поздравил, поехал дальше. Привычное дело, привычная показуха. Ни даже подарков к празднику от губернатора. То же самое, например, Плеханов ( он же прозванный, в СМИ, как Лохматый) руководитель «Единой России» в Энгельсе - вручил работникам «Скорой помощи» благодарственные письма!!! Да нужны эти бумажные благодарственные письма людям, измученным битвой с вирусом из лап бобров!!! На праздники приличные люди дарят подарки.

И ни слова в поздравлении сказано не было о тех наших земляках- врачах, медсестрах, работниках «Скорой помощи», которые отдали жизнь в борьбе за спасение больных за весь этот кошмарный год пандемии! Ни слова и о памятнике, который планировали установить. Забыли! Выздоровели!

Время идет, время уносит жизни медицинских работников. И не только в те далекие годы войны они умирали, чтобы жили люди. Врачи и сегодня стоят на передовой. В Саратовской области от коронавируса скончался 41 медицинский работник, и об этом на недавнем брифинге сообщил замминистра здравоохранения правительства Саратовской области Денис Грайфер. Что, кроме сухого отчета, кроме цифр?

Единственный регион, где пока установили памятник врачам, отдавшим жизнь в борьбе с коронавирусом, это Махачкала. Памятник представляет собой две стелы со знаком медицины и благодарственной надписью, а также белой фигурой медика в защитном костюме, в измождении севшим на пол.

В некоторых других регионах пока работают над проектами таких памятников. А у нас тишина. «Сердце губернии» стоит себе на газоне во дворе правительства Саратовской области- вот и радуйтесь!

А что с памятником военно- медицинской сестре? О нем, похоже, совсем забыли, что особенно печально, что не вспоминают накануне Праздника Победы. Для чего тогда проводили конкурс среди скульпторов? Чтобы пошуметь, отчитаться и забыть?

Напомним и Радаеву и Исаеву, и тому же Панкову, который так любит примазываться к чужим инициативам, что в прошлом году в городскую администрацию поступило 13 проектов от скульпторов, художников и студентов вузов из Саратова и других городов. И на этом все закончилось. Посмотрели проекты и больше о них не вспоминают!

Камень в основание будущего памятника заложили еще в 2017 году, но с тех пор никакой реальной работы по созданию монумента не проводилось.

Забыли…