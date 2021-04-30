А про памятник медицинской сестре забыли...

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А все почему? Забыли, потому что Вячеслав  Викторович ни мэру Саратова Исаеву, ни губернатору Радаеву, ни председателю правительства Бусаргину, ни Панкову, ни  другим депутатам и чиновникам - не напомнил.  Хотя, еще в прошлом году Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил готовность найти средства на установку памятника военным медсестрам. Четыре года назад,  как у стен областного медицинского колледжа  был заложен камень в основание будущего монумента.  Памятник планировали установить к 75-летию Победы.  Но,  камень и ныне там, а памятника - нет.

"У нас в Саратовской области многие любят закладывать камни в основание строительства больших объектов,  или в решение больших вопросов. Но это, как вы понимаете, накладывает особые обязательства, потому что камень не может остаться камнем", - заметил по этому  поводу  Вячеслав  Володин в прошлом году.

И вот, буквально вчера,   губернатор Радаев  поздравлял с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов службы "Скорой помощи", отмечая, что «благородный труд  сотрудников требует особых душевных и профессиональных качеств», и что  их «профессия стала восприниматься в обществе,  как подвижническая, сопряженная с личным подвигом».

Отметился, поздравил, поехал дальше. Привычное дело, привычная показуха. Ни даже  подарков к празднику от губернатора.  То же самое,  например, Плеханов ( он же прозванный, в СМИ,  как Лохматый) руководитель «Единой России» в Энгельсе - вручил  работникам  «Скорой помощи» благодарственные письма!!! Да   нужны   эти  бумажные благодарственные письма   людям, измученным   битвой с вирусом  из лап бобров!!!  На праздники приличные люди  дарят  подарки.

И ни слова в поздравлении сказано не было  о тех наших земляках-  врачах,  медсестрах,   работниках «Скорой помощи»,  которые отдали жизнь в борьбе за  спасение больных  за весь этот кошмарный год пандемии!  Ни слова и  о памятнике, который планировали установить. Забыли! Выздоровели!

Время идет, время уносит жизни медицинских работников. И не только в те далекие годы войны они умирали, чтобы жили люди.  Врачи и сегодня стоят  на передовой.  В Саратовской области от коронавируса скончался 41 медицинский работник,  и  об этом на недавнем  брифинге сообщил замминистра здравоохранения правительства Саратовской области  Денис Грайфер. Что, кроме  сухого отчета, кроме цифр?

Единственный регион, где пока установили памятник врачам, отдавшим жизнь в борьбе с коронавирусом, это Махачкала. Памятник представляет собой две стелы со знаком медицины и благодарственной надписью, а также белой фигурой медика в защитном костюме, в измождении севшим на пол.

В некоторых других регионах пока  работают над проектами  таких памятников. А у нас тишина. «Сердце губернии» стоит себе на газоне  во дворе правительства Саратовской области- вот и радуйтесь!

А что с  памятником военно- медицинской сестре?  О нем, похоже,  совсем забыли, что особенно печально, что не вспоминают  накануне Праздника Победы. Для чего тогда проводили конкурс среди скульпторов?  Чтобы пошуметь,  отчитаться  и забыть?

Напомним  и Радаеву и Исаеву,  и тому же Панкову, который так любит примазываться к чужим инициативам,  что в  прошлом году в городскую администрацию поступило 13 проектов от скульпторов, художников и студентов вузов из Саратова и других городов. И на этом все закончилось. Посмотрели проекты и больше о них не вспоминают! 

Камень в основание будущего памятника заложили еще в 2017 году, но с тех пор никакой  реальной работы по созданию монумента не проводилось.

Забыли…